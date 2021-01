Lars Løkke Rasmussen har været medlem af Venstre i mere end 40 år.

Han har været partiets formand og sågar statsminister af to omgange.

Men nu er det slut. Han har nemlig valgt at melde sig ud af Venstre. Det meddeler han på Facebook.

'Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandet vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab,' skriver han.

Han skriver dog, at han ikke vil overlade sin plads i Folketinget til en anden Venstre-politiker. Løkke vil nemlig fortsætte som løsgænger.

'Jeg er i kraft af mit personlige stemmetal valgt i egen ret og nedlægger derfor ikke mit folketingsmandat,' skriver Lars Løkke.

Lars Løkke, der i to omgange har været statsminister, blev i august 2019 tvunget til at forlade posten som Venstres formand. Det skete under stor dramatik i på et hovedbestyrelsesmøde i Brejning ved Vejle.

Det skete få måneder, efter han tabte statsministerposten til Mette Frederiksen, men sikrede vælgerne en stor fremgang på 10 mandater.

Fremgang til Venstre blev sikret med et politisk budskab om at danne et flertal henover midt med blandt andre Socialdemokraitet. En kurs, som den nye formand Jakob Ellemann-Jensen er hældt ad brættet.

Men Løkke gentager sin kurs som sin afskedssalut til Venstre.

'Derfor appellerede jeg i sidste valgkamp til samarbejde over midten. For at blive frigjort af højrefløjens ultimative krav. Og med et ønske om at frisætte den reformvillige del af den socialdemokratiske bevægelse fra venstrefløjens jerngreb. Så der kunne laves politik med appel til den brede befolkning – i by og land, på kontorer og i produktionshaller, unge og gamle, generationsfæstede og nytilkomne,' skriver han på Facebook.

Sidste år udgav Lars Løkke en bog, hvor han bl.a. undsagde den linje, som Venstre nuværende ledelse har lagt.Det kostede ham et par politiske lussinger fra flere af hans tætte partiefæller.

At Løkke nu melder sig ud af Venstre forklarer han med, at han vil være en fri stemme i offentligheden.

'Jeg vil gerne være en aktiv stemme i overgangens og håbets tid, men det kræver, at jeg sætter mig selv fri,' skriver han.

'Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid – og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag. Jeg troede ellers, det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg,' fortsætter han.

Den sidste bemærkning fra Løkke er en henvisning til, at Inger Støjberg blev fyret som næstformand, fordi hun i flere tilfælde modsagt Jakob Ellemann-Jensen.