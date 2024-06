Moderaterne stiller op til sit første EP-valg, men det er tvivlsomt, om partiet får mandat. Løkke håber på to.

Lars Løkke Rasmussen har søndag for første gang som politisk leder for Moderaterne stemt ved et EU-valg. Og krydset er sat ved Moderaterne.

Det siger han søndag formiddag ved Nyboder Skole på Østerbro i København, hvor han har stemt.

Løkke vil dog ikke løfte sløret for, om han har stemt på sin egen søn, Bergur Løkke Rasmussen, eller om krydset er sat ved spidskandidat Stine Bosse.

- Som far håber jeg selvfølgelig, at han kommer ind, men jeg er også realistisk. Vi har en liste, og Stine Bosse står øverst. Så får vi et mandat, kommer hun ind. Får vi to, tror jeg, at de begge kommer ind, siger han.

Allerede inden valgdagen har Løkke sagt, at han har en ambition om to mandater til Moderaterne.

- Det er en stor ambition, når man kigger på målingerne. Men det er en ambition, der matcher den styrke, vi havde ved sidste folketingsvalg, siger han.

Det afgørende for Moderaterne er at blive valgt ind, tilføjer han.

Det er første gang, partiet stiller op til et EU-parlamentsvalg, og meningsmålinger viser, at partiet ligger på vippen til at få et mandat.

Men mavefornemmelsen er i begyndelsen af valgdagen god, siger Løkke.

- Jeg har egentlig en god fornemmelse. Men jeg ved også, at det bliver et tæt valg, siger han og sender en opfordring til borgerne om at stemme.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen, der foruden at være politisk leder for regeringspartiet Moderaterne også er udenrigsminister, er det vigtigt med et europæisk udsyn.

- Idéen med Moderaterne var at sætte langt lys på dansk politik og lave forandringer, der holder ved generationer frem. Det kan man ikke gøre, hvis ikke man også tænker europæisk.

- Man kan ikke være en vindernation i en taberregion, og meget af det, der skal til herhjemme, afhænger af Europa, siger Lars Løkke Rasmussen.

Stine Bosse er spidskandidat for Moderaterne, mens Bergur Løkke er nummer to på listen. Han har allerede sin daglige gang i Europa-Parlamentet, hvor han i sin tid blev valgt ind for Venstre. Han skiftede i 2023 til Moderaterne.

I EU-Parlamentet sidder Moderaterne i gruppen Renew, som består af socialliberale og liberale politikere. Inden valget var det den tredje største gruppe.

Moderaterne er gået til valg på tre mærkesager: Forsvar, klima og migration.

Det betyder blandt andet, at EU skal tage ansvar for egen sikkerhed, og at forsvarssamarbejdet i Europa skal styrkes mere, end det er i dag.

Der skal ifølge Moderaterne arbejdes mere konkret mod EU's klimamål. Partiet vil blandt andet indføre CO2-kvoter på fødevareproduktionen.

En holdbar politik i forhold til at håndtere flygtninge og migranter er også et ønske fra Moderaterne. For eksempel et fælles modtagecentre ved EU's ydre grænse.

Til valget stiller 169 kandidat op fordelt på 11 partier. De dyster dermed om de 15 pladser, som Danmark får i EU de næste fem år.

