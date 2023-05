Lars Løkke Rasmussen (M) havde fredag desværre for travlt til at svare på spørgsmål om Grønland.

Udenrigsministeren har ellers den seneste tid flere gange været på kollisionskurs med Grønland. Torsdag var landsstyreformanden, Múte B. Egede, ude med en hård kritik af Lars Løkke Rasmussen.

Til Politiken sagde han blandt andet, at forholdet mellem Grønland og Danmark er gået fra overvejende godt til overvejende dårligt, og at det afkølede forhold i dén grad skyldes Lars Løkke Rasmussen.

Samme sagde det grønlandske folketingsmedlem, Aaja Chemnitz, til B.T., at Lars Løkke Rasmussen generelt mangler respekt for Grønland.

Hvad Løkke selv siger til dén anklage vides ikke, for det har han tilsyneladende ikke lyst til at svare på.

Fredag eftermiddag deltog udenrigsministeren sammen med erhvervsminister Morten Bødskov (S) i det første møde i Ukraine Investeringsforum i Industriens Hus.

Og derfor havde han desværre kun mulighed for at svare på spørgsmål om Ukraine, måtte man forstå.

»Nej, det gør det så ikke,« lød det kortfattet, da B.T. fortalte, at vi havde et par spørgsmål, der handlede om Grønland.

Herefter vendte han sig væk fra kameraerne, og begyndte at søge mod udgangen af lokalet.

B.T. var kort forinden blevet spurgt af Løkkes medfølgende pressemedarbejder fra Udenrigsministeriet, hvad vi gerne ville spørge Lars Løkke Rasmussen om, og havde fortalt, at vi gerne ville stille spørgsmål til Løkkes aktuelle sager med Grønland.

Men efter et par korte spørgsmål fra de to andre tilstedeværende medier, havde Lars Løkke Rasmussen altså desværre ikke mere tid til at svare på spørgsmål – i hvert fald ikke spørgsmål, der handlede om hans relation til Grønland.

