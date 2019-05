Radikale indgår forlig med regeringen og DF på torsdag. Så er banen klar til at Løkke, kan udskrive valg fredag eller mandag

Udskriver Lars Løkke valg på fredag eller mandag?

Efter alt at dømme bliver den sidste sten på vejen for at udskrive valg fjernet torsdag eftermiddag. Det sker, når regeringen, DF og de Radikale med stor sikkerhed indgår en aftale om seniorførtidspension.

Det vil være historisk, hvis den radikale leder Morten Østergaard på den måde 'går i seng med fjenden'. Aftalen vil kunne lægge forhindringer i vejen for Mette Frederiksens højt profilerede tilbagetrækningsplan.

Morten Østergaard (R) er på vej til at indgå forlig med regeringen og DF om seniorførtidspension. Og det kan blive en hovedpine for Mette Frederiksen (S), der gerne vil have en tilbagetrækningsordning. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Østergaard (R) er på vej til at indgå forlig med regeringen og DF om seniorførtidspension. Og det kan blive en hovedpine for Mette Frederiksen (S), der gerne vil have en tilbagetrækningsordning. Foto: Henning Bagger

Egentlig havde regeringen planlagt, at aftalen skulle være på plads inden 1. maj, men det har trukket ud, fordi både DF og Radikale ville have beregninger gennemtjekket en ekstra gang hos Beskæftigelsesministeriet.

Sidste møde er aftalt torsdag kl.12, og parterne er sikre på, at man her vil lukke en aftale. Herefter giver det mening for Lars Løkke at udskrive valg fredag eller mandag til afholdelse samtidig med valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

»I Radikale Venstre har vi i flere år peget på problemet for nedslidte, fordi der er alt for mange benspænd i seniorførtidspensionen. Derfor er vi glade for, at vi kan samarbejde om en løsning, der kan give tryghed for virkelighedens nedslidte, så de ikke bliver kastebold i en valgkamp,« siger Morten Østergaard til B.T.

»Jeg håber meget, at vi får en aftale torsdag. Men det er klart, at indholdet skal være på plads, og vi knokler stadigvæk med det,« siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

Mulige valgdatoer Lars Løkke er nu så tæt på den dag, hvor valget skal være afholdt, at han reelt kun har to muligheder tilbage. Enten afholder han det samme dag som valget til Europa-Parlamentet søndag 26. maj. Eller også venter han til allersidste øjeblik - 17. juni. I så fald skal han udskrive valget umiddelbart efter, at EP-valget er afholdt for at kunne nå ca. tre ugers valgkamp, hvilket er det normale. Et dobbeltvalg 26. maj er mest logisk. Det vil sikkert irritere en del vælgere, hvis de skal i stemmeboksen to gange med mindre end en måneds mellemrum. Det vil til gengæld betyde, at vi skal afholde folketingsvalg en søndag, hvilket aldrig er sket før. EP-valget afholdes på forskellige dage i forskellige lande, men i Danmark lægger man det traditionelt på den sidste dag, søndagen, så man ikke skal vente flere dage på resultatet. Og den dato er oplyst i Statsidende, så man må gå ud fra at det ligger fast.

S-formand Mette Frederiksen blev smidt ud af forhandlingerne 12. april, men de Radikale blev siddende ved forhandlingsbordet. De øjner nu muligheden for at lave en god og brugbar aftale, der kan afhjælpe problemerne for de nedslidte. En aftale, der kan holde efter næste valg - selv om Mette Frederiksen måtte vinde valget.

Det kan gøre det svært for Mette Frederiksen at få flertal for den tilbagetrækningsordning, hun går til valg på, hvis både Radikale og DF mener, at problemet er løst med seniorpensionsordningen.

Ifølge B.T.s kilder i ministeriet og partierne er der ikke den stor forskel på, hvad Radikale og DF ønsker sig af ordningen. De langstrakte forhandlinger med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for bordenden har derfor mere drejet sig om, hvilke knapper, man skal skrue på: Hvor lang tid før pensionsalderen man skal kunne forlade arbejdsmarkedet. Og hvor meget eller lidt arbejdsevne, man kan have tilbage, når man skal godkendes til seniorførtidspension.

DF's formand Kristian Thulesen Dahl. Regeringen, DF og De Radikale forhandler om en forbedret seniorførtidspension i Beskæftigelsesministeriet i København, torsdag den 25. april 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere DF's formand Kristian Thulesen Dahl. Regeringen, DF og De Radikale forhandler om en forbedret seniorførtidspension i Beskæftigelsesministeriet i København, torsdag den 25. april 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Som reglerne er nu, kan man ikke få seniorførtidspension, hvis man f.eks. var i stand til at arbejde otte timer om ugen - altså en femtedel af tiden.

Fremover er det angiveligt tanken, at man skal kunne trække sig tidligere tilbage, selv om man måtte være i stand til at arbejde en tredjedel af tiden.

Som det forholder sig nu, skal man i arbejdsprøvning i andre funktioner inden for ens arbejdsområde - f.leks. at sidde på kontor i stedet for at arbejde ude på gulvet.

Det skal man også væk fra i de nye planer ifølge B.T.s kilder.

»Da vi lavede seniorførtidspensionen tilbage i 2011, havde vi en tro på, at der ville være omkring 8.000 personer på ordningen nu. Vi er i en situation nu, hvor det er 1.500-1.600 personer, som er på seniorførtidspension. Det er langt, langt færre, end vi regnede med. Vi skal gerne nå tilbage til udgangspunktet. Og måske endda også se, om vi kan gøre det endnu bedre,« siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.