Drama, valgtrusler og regeringskrise.

Lars Løkke Rasmussen glemmer ikke den kaotiske december i 2017, hvor en sværdkamp mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kastede VLAK-regeringen ud i et overlevelsesdrama.

Liberal Alliance stod fast på topskattelettelser, og Dansk Folkeparti, der var imod skattelettelserne, ville have udlændingestramninger for at skrive under på finansloven.

Forhandlingerne kørte så meget i hårdknude, at VLAK-regeringen var i fare for at kaste håndklædet i ringen.

(ARKIV) Tidligere formand Lars Løkke Rasmussen

Det dvæler Lars Løkke ved i sin nye bog, der udkommer mandag. Her langer han ud efter Kristian Thulesen Dahls og DFs metoder under forhandlingerne.

»Det var ikke kønt. Og det var slet, slet ikke klogt.«

'Jeg kunne opportunt klandre finansministeren (for at forhandlingerne sejlede, red.), men i al fairness var han klemt mellem mennesker i alt for små sko: et DF, der krævede et paradigmeskifte i udlændingepolitikken for at give LA den beskedne skattelettelse, der var nødvendig for deres politiske overlevelse,' skriver Løkke i bogen.

Lars Løkke giver også en del af skylden til Liberal Alliance, som han mener, var »utålmodige« og for »umodne« til at sidde i regering.

(ARKIV) Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF)

I bogen klandrer Lars Løkke DF for »ikke at tage ansvar« og for »en populistisk spillen på alle heste«.

Han mener, at DF brød den uskrevne regel om at holde udlændingepolitik og økonomisk politik hver for sig.

Men Kristian Thulesen Dahl forstår ikke Løkkes skuldertackling på DF.

»Det er en overraskende og søgt kritik. Lars Løkke vidste godt, at hjemsendelsespolitikken var vores store mål. Og det var langtfra første gang, at vi har krævet udlændingestramninger for at stemme for regeringens politik. Problemet var snarere, at Liberal Alliance igen var kravlet op i træet med deres skattelettelser,« siger han.

Bedre med Pia

B.T. har i forbindelse med bogudgivelsen interviewet Lars Løkke, hvor han uddyber sin kritik af den drejning, som Dansk Folkeparti har taget.

Han mener, at det var bedre, dengang Pia Kjærsgaard var formand, og Kristian Thulesen Dahl 'kun' var manden, der stod for detaljerne og økonomien i forhandlingslokalet.

»Efter Thulesen Dahl blev formand, blev han både forhandleren og ham, der satte rammen for DF. Det har skabt en anden brist, end dengang Pia satte rammen, og han kun forhandlede detaljen,« siger Løkke og uddyber:

»Pia var garant for, at vi nok skulle komme i mål.«

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti.

Men den kritik giver Kristian Thulesen Dahl ikke meget for.

»Det lyder lidt som en dårlig undskyldning fra Lars Løkke. Sandheden er, at da Pia (Kjærsgaard, red.) var formand, var det kun VK-regeringen og DF, der skulle blive enige. Mens jeg har været formand, har det borgerlige flertal været langt mere splittet,« siger han.

Faktisk mener DF-formanden, at Løkke selv var medskyldig i, at klimaet mellem Venstre og DF blev dårligere, end da Pia Kjærsgaard sad ved roret i 00'erne.

»Lars Løkke har selv trukket Venstre væk fra DF. Hans slingrekurs på nulvækst i den offentlige sektor og en stadig mere positiv holdning til EU var ikke vores kop te. Vores partier blev i virkeligheden uenige om flere og flere ting under Løkke,« siger han.