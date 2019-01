Danmark og Indien har længe haft et anstrengt forhold til hinanden på grund af våbensmugleren Niels Holck.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) rejser til Indien i næste uge. Det markerer yderligere, at de diplomatiske bånd mellem landene bliver bedre og bedre.

Forholdet mellem landene har været anstrengt i en årrække på grund af den danske våbensmugler Niels Holck.

I 1995 medvirkede Holck til at nedkaste våben til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen.

Derefter flygtede han til Danmark. Indien har længe ønsket Holck udleveret til retsforfølgelse, men det har Østre Landsret afvist.

Løkkes visit kommer, efter at også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) sidste år og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i 2017 har været i Indien.

Løkke er i Indien fra 18.-20. januar for at stå i spidsen for en større dansk erhvervsdelegation.

Under besøget mødes Løkke med Indiens premierminister, Narendra Modi.

- Mit besøg i Indien og mit møde med premierminister Modi markerer en væsentlig styrkelse af Danmarks forhold til Indien, siger Løkke i en pressemeddelelse.

Løkke skal sammen med flere topchefer og Dansk Industri deltage ved erhvervs- og investeringsmessen Vibrant Gujarat.

Desuden skal Løkke også stå for den formelle indvielse af den nybyggede danske ambassadebygning i New Delhi. Samt åbne det nyetablerede Dansk Kulturinstitut i Indien.

- Premierminister Modi og jeg mødtes senest i Stockholm i april 2018 i forbindelse med et nordisk-indisk topmøde.

- Indien er verdens største demokrati, en hurtigt voksende økonomisk stormagt, og repræsenterer et kæmpe marked også for danske virksomheder.

- Besøget er en unik mulighed for at fremme danske erhvervsinteresser i Indien, siger Løkke.

Tilbage i 2002 krævede Indien Holck udleveret til retsforfølgelse. Det afviste Østre Landsret efter en lang juridisk proces i 2011, fordi der ifølge rettens opfattelse er en risiko for, at Holck udsættes for tortur i Indien.

I december forrige år kom Indien så med en ny udleveringsbegæring, og sagen kører fortsat.

/ritzau/