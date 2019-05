Ved seneste valg handlede det om nulvækst for Venstre. Nu vil Venstre hæve det offentlige forbrug.

Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) går til valg på at hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt.

Men der er ikke flertal for at hæve det offentlige forbrug blandt regeringspartnerne Liberal Alliance og De Konservative. De går ind for henholdsvis minusvækst og nulvækst.

- Jeg står her som Venstres formand og fortæller, hvad det er for en politik, mit parti går til valg på, siger Løkke efter at have talt ved Dansk Erhvervs Årsdag i København på valgkampens anden dag.

- Vi går til valg på et velfærdsløfte, der hedder, at vi vil prioritere mindst 69 milliarder kroner i kernevelfærd frem til 2025, siger han.

VLAK-regeringens mål er at holde væksten i det offentlige forbrug på 0,3 procent. Dermed ønsker Venstre at øge det offentlige forbrug med endnu mere, end der står i regeringsgrundlaget.

Faktisk minder det en del om, hvad Socialdemokratiet ønsker i forhold til det offentlige forbrug. Socialdemokratiet går efter en årlig stigning i det offentlige forbrug på 0,7 procent i gennemsnit.

Dansk Folkeparti, der de seneste fire år har støttet VLAK-regeringen, taler for en vækst på 0,8 procent.

Venstres udfordring med Liberal Alliance og De Konservative er også, at de to partier ønsker skattelettelser.

Til det siger Løkke:

- Mon ikke det kommer til at gå? Jeg har lige været igennem en regeringsperiode, hvor jeg på et tidspunkt blev mødt med, at medmindre der blev givet topskattelettelser hele vejen igennem, så blev jeg smidt ud af kontoret, siger Løkke med klar henvisning til Liberal Alliance.

- Det overlevede jeg samtlige fire år, og det kom der ikke en eneste topskattelettelse ud af, siger Løkke.

Det var tirsdag, at Løkke udskrev valg til Folketinget. Det skal finde sted 5. juni.

Og altså allerede på dag 2 af valgkampen spiller Løkke ud med sin første store politiske melding.

Det er frem til 2025, at Venstre vil bruge yderligere 69 milliarder kroner på velfærd.

Pengene skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, som skal passe på de flere ældre og børn, der ventes at komme i de kommende år.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, kalder det panik før lukketid.

- Man skal ikke bare se på, hvad folk de siger, men hvad de gør. Det Løkke har som sin politik i de fire år, han har siddet som statsminister, det har været nedskæringer på velfærden og uddannelserne.

- Når man så kommer tre uger før et valg og siger, at nu vil man gøre det stik modsatte, så minder det mest af alt om panik før lukketid, siger Wammen til DR.

/ritzau/