Ændrede målemetoder betyder, at bilkøbere skal betale højere afgift. Men regeringen vil kompensere for det.

København. Regeringen har en aftale med Dansk Folkeparti om, at det skal være billigere at købe bil. Så derfor bliver det sådan.

Det budskab kommer fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sent onsdag efter Folketingets afslutningsdebat.

Spørgsmålet om, hvorvidt de billigere biler nu også bliver en realitet, er opstået, fordi der er kommet en ny opgørelsesmetode fra EU, som gør, at bilers brændstofforbrug er mere retvisende.

Det vil spare staten for knap en halv milliard kroner, som bilejerne selv skal have op af lommen.

De penge vil regeringen føre tilbage til bilejerne. Men onsdag har DF meldt ud, at partiet mener, at nogle af de penge bør bruges på at sænke elafgiften i stedet.

Og da S, SF og Enhedslisten også er imod regeringens forslag om kompensation til bilejere, tyder det på, at regeringen ikke kan få flertal.

Statsministeren mener, at der er tale om forvirring.

- Det har der været lidt forvirring om i dagens løb. Derfor er der brug for, at regeringen og Dansk Folkeparti sætter sig sammen for at få afklaret den forvirring, siger han.

- Vi har aftalt med Dansk Folkeparti, at det skulle blive billigere at købe bil. Og vi lever selvfølgelig op til de aftaler, vi har lavet. Det forventer vi også, at DF gør.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, mener ikke, at DF blev oplyst tilstrækkeligt om den ændrede opgørelsesmetode, før aftalen om de billigere biler blev indgået i midten af september sidste år.

- Man havde ikke lavet en aftale med os inden. Det skulle man nok have gjort, siger han.

Ordføreren medgiver, at det med partiets forslag bliver dyrere at købe ny bil end med regeringens forslag, fordi nogle penge bruges til at sænke elafgiften.

Men så får borgerne pengene tilbage på den måde. Det vil komme elforbrugere til gode, men ikke nye bilejere.

