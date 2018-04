Give plads til at blive klogere og lad være med at forvrænge virkeligheden, siger statsministeren i debat.

København. Hvad skal der til for at genskabe borgernes tillid til de folkevalgte på Christiansborg?

Det var spørgsmålet fra Alternativets Uffe Elbæk til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da der fredag var debat om tilliden til Christiansborg:

- Kun fire procent af befolkningen er medlem af et politisk parti. Færre og færre ønsker at stille op til folkevalgte positioner og dem, der gør, begynder at ligne hinanden mere og mere på uddannelsesbaggrund og sociale referencer, siger Uffe Elbæk.

Han peger på Dansk Folkeparti og Enhedslisten som nogle af de få partier, der formår at bringe folk med forskellig baggrund ind på Christiansborg. Men udviklingen er alvorlig, siger Elbæk:

- Vi kan se, at der en større og større tillidskløft mellem os og borgerne. Politikere ligger allerlavest i tillidsmålingerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremhæver til gengæld, at danskerne er den europæiske befolkning, som er mest tilfreds med deres politiske system.

- Betyder det så, at vi ikke har et problem? Nej, det gør det ikke. Det er alvorligt, når mange vælgere ikke har tillid til politikerne og til partierne, siger Løkke.

Han peger på tre elementer, som kan være med til at øge tilliden til politikerne på Christiansborg.

- For det første skal debatten være vedkommende.

- Der skal være plads til store visioner om, hvordan Danmark og verden skal se ud. Her har Alternativet foreslået en 30 timers arbejdsuge og en syvdobling af udviklingsbistanden, hvilket vil koste 100 milliarder kroner. Men man skal også passe på ikke at miste jordforbindelsen til de nære problemer, siger Løkke.

Løkkes anden opfordring til politikerne er at holde op med at "forvrænge" billedet af virkeligheden.

- Når der er en journalist i nærheden, så ser vi ikke verden med røde, blå eller grønne briller. Så bliver det hele sort og hvidt, siger Løkke.

Han mener, at der blandt andet har været tegnet et billede af en "kulsort" klimapolitik fra regeringen, selv om grønne tiltag ifølge Løkke har nydt fremme, mens blå blok i 12 af de seneste 16 år har haft regeringsmagten.

Løkkes tredje element er, at politikere skal holde op med at beskylde hinanden for kovendinger og give plads til, at man kan blive klogere.

Eksempelvis ville han som ung Venstre-politiker have været stærkt skeptisk, hvis han var blevet præsenteret for regeringens nylige ghettoudspil:

- Men verden forandrer sig, og vi må flytte os med den. Det må vi give hinanden plads til, siger Løkke.

Socialdemokratiets Christine Antorini mener lige som Løkke, at det danske demokrati generelt er velfungerende.

Det kommer blandt andet til udtryk i stor valgdeltagelse og evnen til at lave brede forlig både på Christiansborg og i kommunalpolitik:

- Det, der skaber politikerlede, er, hvis vi ikke har lyst til at indgå i en dialog med hinanden for at lave brede aftaler. Det skal vi tage vare på, siger Christine Antorini.

