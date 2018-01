I forbindelse med Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser skal Det Centrale Handicapråd flytte sit sekretariat fra København til Brovst i Nordjylland. Men det bliver uden formanden for rådet, Dan Boyter.

Selv om han kun har siddet som formand i 19 dage, har han ikke tænkt sig at rykke med.

Det skriver Politiken.

Ifølge Dan Boyter handler det dog ikke om, at han ikke gider arbejde i Nordjylland, men at det ikke er det, han er ansat til.

»Det er ikke en protest. Det er en konsekvens af, at jeg har tænkt min rolle anderledes end den, jeg står over for nu. Jeg havde nok taget det anderledes, hvis jeg havde været i fuld gang med arbejdet. Men jeg føler ikke rigtig, at jeg er landet i stolen eller kommet i arbejdstøjet endnu. Jeg er reelt ikke startet. Derfor tænker jeg, det på mange måder ville være bedre at finde en anden,« siger han til Politiken.



Dan Boyter, der ved siden af formandsjobbet er direktør i virksomheden Pressalit, trækker sig efter blot 19 dage på posten som formand for Det Centrale Handicapråd. Et råd, som sammen med Frivilligrådet deler et 11 mand stort sekretariat, der nu skal flyttes 445 km og 4,5 time i bil fra Bredgade i København til Brovst i Nordjylland.

Over for Ritzau pointerer han, at Brovst er en fin by, men byen får ikke Dan Boyter som indbygger.

»Det handler slet ikke om geografien, men det handler om, at jeg blev tildelt posten til at varetage andre opgaver end at flytte sekretariatet. Flytningen vil komme til at tage halvandet til to år, og det er ikke det, som jeg blev ansat til,« siger Dan Boyter til Ritzau.

Kede af det

Danske Handicaporganisationer er kede af Dan Boyters afsked.

»Dan Boyters afgang må mane til eftertanke. Rådet har en helt særlig opgave i at rådgive regering og Folketinget tæt. Det gør man bedst i samme lokale. Der er en grund til, at de bedste dates sjældent er over Skype,« siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Dan Boyters tilbagetrækning sker med øjeblikkelig virkning. Han har dermed sidste arbejdsdag fredag.

Fra København til Nakskov

Én af de andre statslige arbejdspladser, der rykker fra Hovedstaden til en mindre by, er Nota - Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder.

Onsdag eftermiddag blev firmaets 80 medarbejdere kaldt ind til møde hos direktøren, Michael Wright. Her fik de at vide, at Nota skulle flyttes til Nakskov på Lolland.

Her kan du læse om sekretær hos Nota, 55-årige Ulla Skytte, der bor til dagligt i Hornbæk, 45 minutters kørsel nord for København og tre timer fra Nakskov. Hendes datter og svigersøn bor tæt på, og hun passer sine børnebørn flere gange om ugen. Derfor får hun svært ved at rykke med.