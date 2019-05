I 2016 fik Løkke hjælp til julegave. Ekstra Bladet har ikke kunnet få dokumentation for, hvem der betalte.

Ejeren af Dragsholm Slot sikrede i 2016 statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) et ophold på slottet.

Det skriver Ekstra Bladet, der ikke har kunnet få klar dokumentation for, hvem der betalte opholdet.

Ifølge avisen bad Løkke i en sms 23. december 2016 slotsejer Mads Bøttger om hjælp til en ekstra julegave til sin hustru, Sólrun.

- Kan vi slå en hurtig handel af om en fredag til søndag på Dragsholm Slot (...) i løbet af foråret? (...) Bh. og tak fordi du gad løbe med Lars Løkke skrev statsministeren i sms'en ifølge Ekstra Bladet.

Løkke og Bøttger kender hinanden fra Løkkes løbenetværk på Marienborg. Desuden har Løkke tidligere holdt et stort regeringsseminar på Dragsholm Slot.

Ifølge Ekstra Bladet oprettede Mads Bøttger samme dag, som han modtog sms'en fra Løkke, et gavekort på et gastronomiophold til to personer med en varighed på tre dage. Det har en værdi af 5910 kroner.

Herefter havde Mads Bøttger i sinde at få bragt gavekortet hjem til Løkkes adresse.

Det er nemlig "nærmest en borgerpligt" at hjælpe statsministeren, når han er i nød, konstaterede Mads Bøttger over for sine medarbejdere. Samtidig bemærkede slotsejeren, at "den ene tjeneste er den anden værd".

Det skriver Ekstra Bladet, der påpeger, at det ikke står klart, hvilke tjenester der skal være tale om.

To eksperter påpeger over for Ekstra Bladet, at de finder forløbet problematisk.

Natascha Linn Felix, formand for den danske afdeling af den anerkendte antikorruptions-organisation Transparency International, fortæller, at oplysningerne "får rigtigt mange alarmklokker til at ringe".

Og Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, kalder Løkkes korrespondance med slotsejeren "helt uhørt".

Ekstra Bladet har interviewet Mads Bøttger og senere fået en uddybning på sms.

I sms'en forklarer han, at der 23. december 2016 blev udstedt et midlertidigt ikkeaktiveret gavekort til lejligheden.

Ifølge ham blev opholdet booket i sensommeren, og der blev efterfølgende fremsendt faktura på det aktuelle ophold og forplejning. Denne faktura er betalt, skriver han.

- PET betalte ved afrejsen for indkvartering og forplejning. Jeg kan i henhold til gældende branchepolitik ikke udlevere nogle dokumenter, lyder det videre.

Lars Løkke Rasmussens spindoktor oplyser til Ekstra Bladet, at statsministeren ikke har nogen kommentarer til sagen.

/ritzau/