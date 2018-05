Det er både uværdigt og trist, at sagen om statstminister Lars Løkke Rasmussens (V) hustru, Sólrun Løkke Rasmussens, arbejdsforhold skal »udbasuneres« for resten af Danmark.

Sådan lyder det fra Socialdemokraternes folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen, efter Ekstra Bladet i den forgangne uge hævdede, at Sólrun Løkke Rasmussen er blevet afskediget som lærer på N. Zahles Gymnasieskole i København efter en »alvorlig samtale«, hvor hun havde statsministeren med som bisidder.

»Vores identitet i Danmark ligger i vores arbejde, og jeg har selv arbejdet som skolelærer i mange år. Hvis jeg blev fyret, ville jeg da gå hjem og tude. Hvis det så ovenikøbet skulle udbasuneres for resten af Danmark, ville jeg synes, det var enormt trist og desuden nok også hæmme mig i forhold til et nyt job,« siger Lars Aslan Rasmussen og tilføjer:

»Det fremgår jo også at historien, at der har været nogle samarbejdsproblemer, som vi allesammen skal læse om. Og det er synd for hende, synes jeg. Hun må have nogle kolleger, der har meget dårlig smag i munden.«

Historien fik Lars Løkke Rasmussen til at reagere kraftigt på det sociale medie Twitter, hvor han beskyldte Ekstra Bladet for 'fake news', fordi hustruen ifølge ham ikke var blevet fyret. Påstanden om hans rolle som bisidder ved det alvorlige møde med skolens rektor, kommenterede han imidlertid aldrig.

Og selv om han Lars Aslan Rasmussen mener, det er trist, at hele Danmarks befolkning på den måde har fået kendskab til Sólrun Løkke Rasmussens private ansættelsesforhold, så finder han det imidlertid mærkværdigt, at Lars Løkkes Rasmussens, ifølge Ekstra Bladet, var med til mødet som bisidder.

»Jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis jeg havde været rektor, og statsministeren dukkede op. Det skal han ikke, synes jeg. Og det ville nok også være lettest for mig, at lave sjov med Lars Løkke på den baggrund, for det er ualmindelig dumt, hvis han har været der,« siger Lars Aslan Rasmussen.

»Men man glemmer, at der et menneske bag, og det er ikke Sólrun, der har ringet til Ekstra Bladet. Så derfor synes jeg stadig, at det er uværdigt, at nogen har sladret om hende.«