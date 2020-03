Natten mellem mandag og tirsdag lavede Donald Trump et opsigtsvækkende tweet.

»Kuren må ikke være hårdere end selve problemet,« skrev den amerikanske præsident med henvisning til coronaepidemien og de mange indgreb, som rammer økonomien, velfærden og sundhedsvæsenet voldsomt hårdt.

Præsidenten får nu opbakning fra uventet kant. Nemlig fra den tidligere danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

I en klumme på B.T. skriver han torsdag, at han er enig med Trump: »Kuren må ikke blive værre end problemet!«

»På et tidspunkt skal der løbes en kalkuleret risiko for, at Danmark ikke forbliver lukket, indtil en vaccine er opfundet. Ellers bliver prisen simpelthen for høj,« skriver han.

Hos Liberal Alliance er partileder Alex Vanopslagh enig i, at diskussionen skal på bordet.

»På et tidspunkt bliver vi nødt til at overveje, om omkostningerne er større ved at lukke Danmark ned end ved at gå over til en inddæmningsstrategi igen,« siger han.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh

LA-lederen savner, at regeringen melder klarere ud om tidshorisonterne:

»Hvis regeringen allerede nu ved, at nogle brancher ikke kan åbne op før sommer, vil det gavne virksomhederne meget at vide det.«

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er mere afventende, men understreger også, at diskussionen er relevant.

»Indgrebene rammer uden tvivl økonomien meget hårdere på sigt, end coronavirussen isoleret set gør. Derfor er det vigtigt, at vi ikke lukker samfundet ned et sekund mere end nødvendigt, fordi det vil få ekstremt store konsekvenser på den anden side,« siger hun.

​Dyster prognose

Ifølge en ny prognose fra Dansk Industri vil Danmark opleve en negativ vækst på 6,7 procent i 2020. Hvis det sker, vil det være det værste år i dansk økonomi siden Anden Verdenskrig.

Mette Frederiksen havde opbakning fra alle Folketingets partier, da regeringen lukkede Danmark delvist ned, indførte forsamlingsforbud, lukkede grænserne og tvangslukkede butikker, restauranter og meget mere.

Men det bliver straks sværere at åbne Danmark igen, mener Lars Løkke.

»At gøre alt for at redde en dansker er jo det, helte-stof er gjort af. At risikere et menneskeliv for at redde Danmark kræver i tilgift en stålsathed og pragmatisme, man ikke kan forlange, at noget menneske skal stå alene med,« skriver han.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i tænketanken CEPOS.

I Kristeligt Dagblad opfordrer flere sundhedsøkonomer torsdag til, at Danmark bliver nødt til at overveje, om indgrebene på sigt vil overtrumfe selve coronavirussens konsekvenser.

Den tanke bakker cheføkonomen i Cepos, Mads Lundby Hansen, fuldt op.

»I en retsstat, hvor bl.a. virksomheder bliver tvangslukket midlertidigt, har vi krav på, at regeringen fremlægger analyser af, hvad nedlukningen koster vores samfund og økonomi versus en alternativ inddæmningsstrategi, som dele af WHO taler varmt om. De analyser savnes i debatten,« siger Mads Lundby Hansen.

»Vi skal således undgå, at omkostningerne ved indgrebene bliver unødigt store. Det kan jo betyde, at der ikke er råd til at redde andre menneskeliv,« siger han

Alle forbud og lukninger løber foreløbigt til og med den 13. april, men Mette Frederiksen har bebudet, at de kan sagtens blive forlænget.