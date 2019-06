- I morgen skal jeg nok en tur ned og hilse på hendes majestæt dronningen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkender ifølge TV2 valgnederlaget.

Det står klart, efter at rød blok står til at få 91 mandater, mens blå blok kun kan mønstre 79.

- I morgen skal jeg nok en tur ned og hilse på hendes majestæt dronningen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed får Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, muligheden for at danne regering. Hun har sagt, at førsteprioriteten er at danne en ren S-regering.

- Som sagerne står, vil et flertal af mandater pege på Mette Frederiksen, og så må hun jo have en chance for at danne en regering. Jeg tror ikke, det bliver nemt for hende.