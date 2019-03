Statsministeren siger, at det er umuligt at garantere, at et angreb som i New Zealand ikke kan ske igen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er tryg ved det beredskab, der er til at håndtere sikkerhedsrisikoen mod Danmark.

Det siger statsministeren fredag ved et doorstep i Statsministeriet i forbindelse med angrebet på to moskéer i New Zealand. De har foreløbig kostet 49 mennesker livet.

- De danske myndigheder følger denne udvikling tæt. Der er en sikkerhedsrisiko mod Danmark. Den er ikke ny, den er vedvarende, og derfor har vi et pænt højt beredskab, siger han.

Statsministeren peger på, at Danmark selv har været ramt af angreb. I februar 2015 fandt to angreb sted i København, hvor to mennesker blev dræbt.

- Det så vi med angrebet på Krudttønden og synagogen, og derfor er der et generelt højt beredskab i Danmark.

- De myndigheder, som har denne opgave, følger denne situation tæt, og jeg føler mig helt tryg ved, at de gør, hvad der er nødvendigt, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren påpeger samtidig, at det er umuligt at gardere sig mod angreb som dem, der netop er sket i New Zealand.

- Oddsene er så ulige fordelt, at alle de myndigheder, der skal passe på os, skal være dygtige og professionelle hver gang. Det bestræber de sig også på at være, og vi bruger langt flere ressourcer på det end før.

- Men den feje kujonagtige terrorist skal kun være heldig én gang, og derfor findes der ingen politisk leder på denne jord, der kan stille sig op og give en garanti for, at vi aldrig ser noget sådant igen.

- Når vi ser det, er det vigtigt, at vi alle husker på, at vi er de gode, og de er de onde. De skal ikke have lov til at knægte os, vi skal insistere på at leve vores liv, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/