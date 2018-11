V-LANDSMØDE I HERNING: Alle snakker om Inger Støjberg på Venstres landsmøde i Herning.

Og statsminister Lars Løkke Rasmussen er tydeligt knotten over, at hans udlændingeminister fjerner opmærksomheden fra hans sidste store landsmødetale inden næste valg - og hans beskrivelse af de økonomiske mirakler, Venstre angiveligt har søsat siden systemskiftet i 2001.

Alle snakker om Støjberg, fordi hun ikke vil afvise at stille op som formand for Venstre. Det siger hun først til Altinget mandag, så til Jyllands-Posten fredag, og lørdag gentager hun overfor B.T. og andre medier, at hun er en mulig kandidat.

»Det ville da være mærkeligt ikke at svare, når jeg får det spørgsmål. Og jeg har sagt det før. Det er en alvorlig sag. Men forhåbentlig skal vi ikke diskutere arvefølgen i Venstre, for jeg håber da, vi vinder næste valg,« siger Inger Støjberg.

Nogle har spekuleret i en magtdeling, hvor Kristian Jensen bliver formand, og Inger Støjberg næstformand. Men det vil Støjberg ikke medvirke til.

»Jeg vil ikke være næstformand. Det er ofte for yngre mennesker og er rettet mod det organisatoriske. Så alene alderen og min interesse for det politiske gør, at det ikke er interessant,« siger hun.

Hun står ude i lobbyen til Herning Kongrescenter og snakker livligt med de journalister, der opsøger hende, omgivet af sin spindoktor og sine livvagter. Hun smiler muntert, og der er ingen tegn på, at hun skulle være irriteret over den opmærksomhed, hun har skabt. Det er lige før, hun ser ud til at nyde at være i centrum.

Inde i den store sal er Lars Løkke Rasmussen dog tydeligt irriteret over, at Inger Støjberg stjæler billedet.

»Jeg svarer ikke på flere spørgsmål om det,« knurrer han arrigt, da B.T. spørger, om det skaber forvirring, at Inger Støjberg kommer med den udmelding.

»Jeg regner med, at vi går til valg med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand, så det andet har lange udsigter,« siger han.

En journalist spørger, om Inger Støjberg kan blive en god formand for Venstre engang.

»Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, om hun har alderen og fysikken til det, når vi kommer helt derhen. For det er jo om mange år. Vi kæmper for, at folk skal blive længere på arbejdsmarkedet, og jeg er kun 54 år,« siger Lars Løkke.

Men det er det, man snakker om blandt Venstre-folk.

»Vi skal koncentrere os om vores politik op til valget, og så må personlige ambitioner komme i anden række. Vores slogan er 'Frihed og fællesskab', og vi skal også tænke på fællesskabet internt i Venstre,« siger finansordfører Jacob Jensen.

Efter at Kristian Jensen blev finansminister i 2016, har han et imponerende cv, som ingen i Venstre kan matche: Skatteminister, gruppeformand, udenrigsminister og finansminister.

Venstres Landsmøde 2018 i Herning Kongrescenter. Sólrun Løkke Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen ankommer til Landsmødet.

Dermed synes han at kunne blive formand efter Løkke, når statsministeren går af, og det er angiveligt også den aftale, de to lavede i kælderen under Odense Congress Center i 2014.

Siden snakkede man om Søren Gade, Søren Pind og Inger Støjberg. Men de trusler blev verfet af vejen, og i foråret begravede en af den gamle Løkke-fløjs centrale aktører, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, stridsøksen med Kristian Jensen - hvilket af nogle blev beskrevet med mafiatermer: At han kyssede Kristians ring.

Dermed syntes arvefølgen sikret. Så skulle man bare finde en næstformand til Kristian Jensen, og der peger pilen på innovationsminister Sophie Løhde.

Men Inger Støjbergs udmelding åbner op for, at Kristian Jensens modstandere i den gamle Løkke-fløj alligevel kan finde på at samles om en modkandidat.

Troels Lund Poulsen har dog ingen planer om at skifte hest.

»Hvis Venstre skal have ny formand - om mange år, for Lars vinder jo valget - så synes jeg, det er naturligt, at det bliver Kristian. Jeg støtter Kristian Jensen,« siger Troels Lund Poulsen.

Inger Støjberg betragtes af en del Venstre-folk som endimensionel og beskyldes for kun at have udlændingerstramninger på dagsordenen. Men hun var beskæftigelsesminister fra 2009-11, og på det seneste har hun bredt paletten ud og også arbejdet for at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark, som det efterspørgeses af DI og DA.