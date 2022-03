Regeringens forslag til en sundhedsreform får ikke ligefrem Lars Løkke Rasmussen til at gløde af begejstring.

Faktisk mener den tidligere statsminister og nuværende formand for partiet Moderaterne, at udspillet er så tyndt, at det dårligt kan kaldes et for et seriøst reformforslag. Og at regeringen forsøger at dække over, at deres forslag mangler reelt indhold.

»Havde det ikke været for det her meget spektakulære forslag om rygning, der tager al opmærksomheden, så vil selv en blind kunne se, at der ikke er meget indhold. Regeringen kommer ikke med nogle seriøse svar på de massive udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for med flere ældre og et personale, der er på flugt,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Det opsigtsvækkende forslag om at forbyde salg af cigaretter og alle former for nikotinprodukter til de unge, der er født i 2010 og senere er ifølge Lars Løkke Rasmussen ikke meget andet end et røgslør.

I stedet ligner det »en dårlig afledningsmanøvre«, som designet til at tage opmærksomheden væk fra, at regeringens sundhedsudspil hverken indeholder tilstrækkeligt med penge eller seriøse løsninger på de store problemer i sundhedsvæsenet.

»Det er da et opsigtsvækkende forslag. Det har bare ikke noget med det behov, der er for en reform af sundhedsvæsenet at gøre. Og hvis man læser det, der faktisk handler om løsninger på de store problemer i sundhedsvæsenet, så er jeg oprigtigt talt skuffet over hvor få løsninger, regeringen faktisk kommer med,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Udover de meget omtalte forslag om forbud mod salg af nikotinprodukter til unge og en ny aldersgrænse på 18 år for køb af alle former for alkohol, er der meget i regeringens udspil, der minder en om det, VLAK-regeringen præsenterede tilbage i 2019, mener Lars Løkke Ramussen.

Blandt andet er de 20 nye nærhospitaler, som Socialdemokratiet vil indføre, i bund og grund nøjagtigt det samme, som de sundhedshuse, den tidligere regering afsatte penge til, mener han.

»Men problemerne i sundhedsvæsenet er bare blevet større med tiden. Derfor er jeg virkelig skuffet over, at de ikke har været i stand til at komme med noget mere seriøst end det her. Det ligner en halvløst opgave,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringens støtteparti Enhedslisten kaldte i går regeringens udspil for en tynd kop te.

Sundhedsminister Magnus Heunicke blev på pressemødet tirsdag spurgt til kritikken fra flere eksperter og organisationer, der, ligesom Lars Løkke Rasmussen, mener, at udspillet mangler svar på de store problemer i sundhedsvæsenet.

Men der er altså ikke noget at komme efter, lød det fra Magnus Heunicke efter præsentationen af udspillet:

»Det er sandelig ikke en tynd kop te. Jeg ved godt, at det ikke kan løses med et fingerknips. Det kan vi godt bilde hinanden ind, at det kan, men sådan er virkeligheden ikke. Det her tager tid. Nu sætter vi kursen og politisk vilje bag.«