Mens snakken går om Jakob Ellemann-Jensen som Venstre-formand og et nærtstående kampvalg om næstformandsposten, er én hovedperson gået totalt under jorden.

Siden Lars Løkke Rasmussen på den sidste dag i august tog bagvejen ud af Comwell Kellers Park, har han været forsvundet ud af den blå luft.

Han er ikke dukket op til partiets to gruppemøder, og på sin ellers særdeles aktive Twitter-profil har Løkke hverken selv skrevet eller kommenteret på nogens tweet siden den 1. september.

Og det er altså til trods for, at Lars Løkke Rasmussen stadig er en del af Venstres folketingsgruppe, selvom han på partiets hovedbestyrelsesmøde valgte at trække sig som formand.

Som nævnt deltog han heller ikke til Venstres gruppemøde tirsdag formiddag, men her kunne en af hans tætte venner på Christiansborg dog forsikre om, at den tidligere statsminister havde givet lyd fra sig.

»Han har det rigtig godt,« sagde Lars Christian Lillleholt foran de fremmødte journalister.

Og vi skal nok vænne os til, at det er så sjældent, vi kommer til at se Løkke.

»Han har jo trukket sig som formand, så han er færdig. Han spiller ingen rolle, og han har ingen mødepligt, så vi skal ikke forvente at se ham til noget,« understreger politisk kommentator Jarl Cordua.

Historisk set er det nemlig slet ikke unormalt, at en tidligere formand sidder i folketingsgruppen uden at bedrive noget særligt.

»Bare se på Uffe Ellemann-Jensen, da han i 1998 tabte valget og trak sig som formand. Han røg først ud af Folketinget ved valget i 2001. Tidligere formænd lever bare en skyggetilværelse, og sådan er det,« siger Jarl Cordua.

Han gør også klart, at det er urealistisk, at Løkke får et ordførerskab i partiet og på den måde vil få daglige ærinder på Christiansborg.

Det efterlader to scenarier.

Enten bliver det, som Jarl Cordua gjorde klart længere oppe i artiklen: Lars Løkke Rasmussen kommer til at sidde i folketingsgruppen uden at blande sig i politiske diskussioner eller partiets anliggender indtil det næste valg.

Eller også finder han selv en udvej. Sådan en udvej kan være, at Løkke finder et nyt job, eller at han stifter sit eget parti, som der tidligere er blevet skrevet om.

Det er lige nu det centrale spørgsmål på længere sigt, men på kort sigt er det interessant, hvornår vi igen kommer til at se den tidligere formand.

Vil han være til stede på partiets ekstraordinære landsmøde den 21. september, hvor der skal udpeges en ny formand og næstformand? Eller vil han først vise sig på det oprindeligt planlagte landsmøde midt i november?

»Jeg tror ikke, at han kommer på det ekstraordinære landsmøde, for der vil fokus være på de nyvalgte formænd. Så det er mere sandsynligt, at han kommer i november. Lige nu tror jeg, at alle Venstre-medlemmerne håber, at han kommer dér og bliver hyldet,« siger Jarl Cordua.