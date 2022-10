Lyt til artiklen

Lars Løkke Rasmussen nægter at bøje sig.

Torsdag formiddag forklarede Inger Støjberg overfor B.T., at hvis hun på nogen måde skulle støtte at Lars Løkke Rasmussen blev en del af en kommende regering, så var det et krav fra hendes side, at den regering ville videreføre den stramme udlændingepolitik, som regeringen førte, da Lars Løkke var statsminister.

Men det bliver der angiveligt ikke noget af.

»Jeg kommer naturligvis ikke til at bøje mig for at blive dikteret af Inger Støjberg i udlændingepolitikken, siger Lars Løkke Rasmussen til B.T. efter en række spørgsmål.

»Det her projekt går ud på at få dannet en regering hen over midten, som tager et fælles ansvar for at videreføre en stram udlændingepolitik uden at den er dum,« siger Løkke og fortsætter:

»Det vil betyde at noget som historisk er blevet opfattet som stramninger, som man er nødt til at lempe på. Det kommer Inger Støjberg ikke til at medvirke til,« siger Lars Løkke.

B.T. påpeger, at det jo så vil betyde, at Lars Løkke Rasmussen så ikke vil blive en del af en regering, hvis det står til hende.

»Nej, det gør jeg så ikke,« siger Løkke.