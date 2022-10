Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen siger nu, at det ville være nemmere for ham at pege på en socialdemokratisk ledet regering hen over midten, hvis Mette Frederiksen ikke var formand for Socialdemokratiet.

Det fortæller Lars Løkke i et interview med B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, som er blevet sendt direkte på bt.dk tirsdag formiddag.

Ville det være nemmere for dig at pege på en socialdemokratisk ledet midterregering, hvis Socialdemokratiet havde en anden formand?

»Det er helt åbenlyst,« siger Lars Løkke Rasmussen og forsætter:

»Men jeg har jo også respekt for, at det er ikke er mig, der bestemmer, hvem der skal være Socialdemokratiets formand. Men det er da helt åbenlyst, fordi Mette Frederiksen et eller andet sted personificerer nogle ting,« siger Lars Løkke.

»Jeg får det spørgsmål mange steder på gaden. Folk kommer og siger, at det er en god idé med en bred regering og gerne med Socialdemokratiet. Men ikke hende der Mette Frederiksen. Altså, det får jeg,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han siger også, at det er afgørende for Moderaterne, at uanset hvilken regering, der kommer til efter valget 1. november, så skal der tages initiativ til en uvildig advokatvurdering af Minkkommissionens rapport.

Altså en vurdering af, om regeringens ministre kan drages til ansvar under en rigsret for deres ansvar i minksagen.

Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, ville have nemmere ved at acceptere end socialdemokratisk ledet midterregering, hvis ikke Mette Frederiksen var formand for Socialdemokratiet. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, ville have nemmere ved at acceptere end socialdemokratisk ledet midterregering, hvis ikke Mette Frederiksen var formand for Socialdemokratiet. Foto: Thomas Lekfeldt

»Vi kommer aldrig til at støtte en socialdemokratisk ledet regering, hvis ikke der bliver sat det her værdige punktum i sagen, og der bliver lavet en advokatundersøgelse,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han forklarer selv, at han ikke ser det som en givet ting, at sådan en undersøgelse ville finde frem til, at Mette Frederiksen kunne gøres ansvarlig. Det er selve undersøgelsen, der er vigtig for at skabe tillid, mener han.

Lars Løkke Rasmussen mener fortsat, at Mette Frederiksen har ageret magtfuldkomment og ledet en regering på en måde, som han ikke selv bryder sig om.

»Den måde, der har været udøvet regeringsledelse de sidste tre et halvt år, er en måde, som jeg ikke bryder mig om. Og det er rigtigt, at det sagde jeg allerede dengang,« siger Løkke og fortsætter:

»Det var ikke en personlig karakteristik af Mette Frederiksen. Det var en analyse af, hvordan man greb regeringsmagten. Alle kommentatorerne sad og klappede, fordi nu kom der en, der ville styrke statsadministrationen, som tog styringen, som valgte en stabschef, der sad med i Koordinationsudvalget, som fik et direkte ledelsesansvar overfor nogle neutrale embedsmænd. 'Hip hip hurra, nu kommer der nogen, der kan sætte sig igennem',« siger Løkke og fortsætter:

»Jeg sagde allerede dengang, det der, det bryder jeg mig ikke om. Og helt ærligt, det vi har set de sidste tre et halvt år har været en stor eftervisning af, at jeg havde ret,« siger Lars Løkke Rasmussen.

B.T. forsøgte efter interviewet at få opfølgende kommentarer fra Lars Løkke Rasmussen, men han ønskede ikke at uddybe sine kommentarer.

B.T. har modtaget en skriftlig kommentar fra finansminister Nicolai Wammen, som kalder det en klassisk Løkke med fuld skrue.

»Så meget for Lars Løkkes noget frem for nogen. Jeg vil minde Lars Løkke om, at det er danskernes klart mest foretrukne statsministerkandidat, som han her nedgør. Det er en klassisk Løkke med fuld skrue, og det viser, at han er klar til at gå blåt efter valget.«

»Det understreger samtidig, at hvis man ønsker, Mette Frederiksen fortsætter som statsminister, så skal man stemme på Socialdemokratiet og ikke på Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne.«