Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen oplevede Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs tale som en klar erkendelse af Danmarks og Ukraines venskabelige forhold til hinanden.

»Jeg oplevede det som en tale fra en ven. Det gør jeg ud fra den måde, som han talte til os og hele Folketinget på,« siger Løkke og fortsætter:

»Han var også en ven med en fordring om, at vi skal gøre noget mere,« siger Lars Løkke Rasmussen.

I sin tale nævnte Ukraines præsident blandt andet ønske om at Danmark lukker sine havne for russiske skibe, styrker sanktionerne og hurtigst muligt lukker for de russiske leveringer af gas.

Folketingets medlemmer overværer den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holde tale via et videolink, i Landstingssalen på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men det er ikke noget, som Danmark kan gøre alene, forklarer Lars Løkke Rasmussen.

»Vi i Danmark kan ikke bare se på os selv som et enkelt land, der kan tage beslutningerne selv. Vi er en del af Europa. Og vi i Europa har været alt for langmodige overfor Putin, når han gik i krig eller snigmyrdede folk i England,« siger Løkke.

Men hvis vi ikke lukker for den russiske gas nu, kommer vi så ikke til at stå på den gale side af historien?

»Nej. Zelenskyj sagde klart, at han godt ved hvem der går Ruslands ærinde. Og det er ikke Danmark. Men vi skal da også sige stop. Vi skal presse på for den hurtigst tænkelige slutdato for levering af russisk gas.

Lars Løkke Rasmussen under møde i Folketingssalen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men hvorfor ikke i dag og så må vi leve med, at nogle fabrikker stopper og nogle fryser lidt?

»Det er for enkelt og sort-hvidt, at der bare er nogle fabrikker der stopper, og nogle der fryser lidt. Hvis vi her i Danmark bare sagde stop, så ville vi sætte gang i en stor recession med kæmpe arbejdsløshed. Men vi skal presse på for at et stop kan blive muligt så hurtigt det kan,« siger Lars Løkke Rasmussen.