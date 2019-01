Den danske regering forbereder sig på, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

EU's lande skal være klar til at være fleksible over for Storbritannien, efter at det britiske underhus med stort flertal tirsdag aften forkastede premierminister Theresa Mays udkast til en brexitaftale.

Men i første omgang er det briterne selv, der må finde ud af at formulere nogle ønsker, så et brat britisk exit fra EU kan undgås.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sent tirsdag aften i Statsministeriet.

- Det er briterne, der har stemt nej til det, de selv har forhandlet hjem, og som deres egen premierminister syntes var godt nok.

- Derfor er det briterne, der i første række må finde ud af, hvad næste skridt skal være. Og så skal vi selvfølgelig forholde os lydhøre og konstruktivt til det, siger han.

432 medlemmer i det britiske underhus stemte imod Theresa Mays brexitaftale med EU. 202 stemte for.

- Det er en meget klar afstandtagen til den aftale. Derfor er der en kæmpe opgave i Storbritannien for at finde ud af, hvad man så gør, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han noterer sig, at det endnu ikke er muligt at sige, hvem der skal stå i spidsen for et nyt forsøg på at lave en skilsmisseaftale med EU for briterne.

Premierminister Theresa May skal onsdag gennem en mistillidsafstemning i parlamentet, så det er endnu usikkert, om hun kan fortsætte på posten.

Storbritannien forlader efter planen EU 29. marts, og hvis ikke en aftale kan indgås inden, trækker briterne altså stikket uden en skilsmisseaftale.

Det vil for eksempel betyde, at der skal indføres toldkontrol mellem Storbritannien og de 27 øvrige EU-lande samt andre restriktioner.

- Det vil gøre det rigtig svært for de danske virksomheder, der eksporterer til og importerer fra Storbritannien. Derfor forbereder vi os på det. Det er derfor, vi opruster i told, det er derfor, vi opruster i skat.

- Det er derfor, at udlændingeministeren (Inger Støjberg, red.) er i dialog med Folketingets partier om en særlig dansk lov, der kan sikre briter i Danmark ordentlige vilkår, hvis det ender der.

- Det er ikke noget, jeg håber, men det er noget, jeg i aften frygter mere, end jeg gjorde i går, siger Lars Løkke Rasmussen.

