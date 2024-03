Flere medarbejdere i Udenrigsministeriet blev ligesom udenrigsministeren narret af russisk komikergruppe.

Udenrigsministeriet vil skærpe kontrollen med diplomatiske videosamtaler efter en episode sidste år, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) endte med at blive snydt af en russisk komikergruppe.

Det fortæller udenrigsministeren på et samråd fredag formiddag om videosamtalen med en person, som han følte sig forvisset om, var kommissionsformand i Den Afrikanske Union.

- Vi gør meget ud at sikre fortrolige samtaler, og så sker noget som dette, som også er sket i en stribe andre lande, og det må naturligvis få os til at stramme bardunerne for at sige det populært. Og forsøge at minimere risikoen, så det ikke sker igen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udenrigsministeren, som deltog i samtalen fra sin private bolig via sikret udstyr, var ikke den eneste, som deltog i opkaldet.

Flere medarbejdere i Udenrigsministeriet var også med på linjen, oplyser ministeren. Og flere af disse havde ifølge Løkke mødt kommissionsformand Moussa Faki fysisk.

- Nu er jeg ikke den eneste, der deltog i dette møde. Det var der også flere medarbejdere i Udenrigsministeriet, der gjorde. Også folk, som har mødt samtalepartneren fysisk ved flere lejligheder, og deres oplevelse var, at vedkommende både lød og så ud som samtalepartneren, siger Løkke.

Udenrigsministeren tilføjer, at han selv skal møde Moussa Faki senere i år, men det er et fysisk møde.

- Ministeriet har på baggrund af hændelsen skærpet forudgående kontrol i forbindelse med planlægning af samtaler, siger han.

Samtalen blev offentliggjort på beskedtjenesten Telegram. De to russiske komikere Vovan og Lexus stod ifølge det russiske nyhedsbureau Tass bag.

De to er kendt for at lave falske opkald til prominente personer, herunder politikere.

Udenrigsministeren fortæller på samrådet, at en lang række andre europæiske landes politikere er blevet snydt herunder fra Tyskland, Sverige og Italien.

Samtalen foregik på Teams, og man ser på den video, der er offentliggjort fra den fortrolige samtale ikke den person, der skulle forestille Moussa Faki.

Samtidig er den offentliggjorte video redigeret og manipuleret, blandt andet så samtalepartneren ifølge udenrigsministeren taler med russisk accent.

- Jeg håber ved gud, at det er første, eneste og sidste gang, at jeg selv bliver udsat for noget sådant, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sagen er ifølge udenrigsministeren et eksempel på, at verden er blevet mere kompleks. På den ene side har IT-udviklingen medført, at blandt andet videokonferencer er blevet et vigtigt diplomatisk værktøj.

- Det er jo rigtig, rigtig godt. På den anden side er der masser af aktører, som er parate til at benytte teknologien imod os, og intentionen med den type aktioner er ikke til at tage fejl af. Det er at opnå en bredere skadelig virkning og skabe mistillid, siger Løkke.

Samrådet var kun åbent i knap ti minutter. Herefter fortsatte mødet som et lukket samråd på ønske fra udenrigsministeren.

- Vi må samtidig sande, at sagen her er et eksempel på, at verden er blevet mere kompleks. - Det har jeg ingen indvendinger imod. Det er sagen, der interesserer os, siger Morten Messerschmidt (DF), der havde indkaldt ministeren i samråd.

/ritzau/