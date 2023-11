Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er søndag morgen landet i Israel, hvor han både skal besøge Jerusalem og Ramallah på Vestbredden.

Det skriver Berlingske.

»Jeg kommer selvfølgelig for at udtrykke solidariteten med Israel. Men jo også for at udtrykke en bekymring over, at konflikten eskalerer,« siger Lars Løkke Rasmussen til avisen, som er med i Israel og Palæstina og følger besøget.

Det er første gang siden terrorangrebet 7. oktober, at en repræsentant fra den danske regering besøger Israel og Palæstina.

Den islamistiske terrororganisation Hamas angreb og dræbte 1200 mennesker og tog cirka 240 gidsler.

Siden har Israel gennemført omfattende luftangreb og en landinvasion i Gaza for at ramme Hamas, men samtidig er tusindvis af civile blevet dræbt.

Lars Løkke Rasmussen besøger det krigsramte område på et kritisk og højspændt tidspunkt, hvor kritikken mod den israelske fremfærd stiger.

»Der er ingen tvivl om, at Israel har ret til at forsvare sig selv i den her situation, men det skal selvfølgelig ske inden for rammerne af folkeretten, herunder den humanitære folkeret. Det er blandt andet det, jeg skal tale med min israelske kollega om,« udtaler ministeren i en pressemeddelelse i forbindelse med besøget.

Efter planen skal den danske udenrigsminister mødes med den israelske udenrigsminister, Eli Cohen, premierministeren for det Palæstinensiske Selvstyre, Mohammad Shtayyeh og FNs særlige koordinator for den mellemøstlige fredsproces, Tor Wennesland.

Derudover får den danske udenrigsminister mulighed for at møde familiemedlemmer til israelske gidsler i Gazastriben og den israelske regeringskritiske menneskerettighedsorganisation B'Tselem.