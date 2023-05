Moderaterne skifter ud på posten som kommunikationschef i partiet.

Partiet har nemlig ansat den tidligere redaktionschef på TV 2 News, Ulla Østergaard.

Ulla Østergaard har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han i starten af 00'erne var indenrigs- og sundhedsminister.

»Vi er rigtig glade for, at Ulla Østergaard vil være en del af Moderaterne. Ulla kommer med stærke pressestrategiske kompetencer og en meget betydelig erfaring fra både politik og journalistik. Jeg glæder mig meget til samarbejdet,« siger partisekretær Kirsten Munch Andersen i en pressemeddelelse.

Ulla Østergaard forlod TV 2 i 2021 efter massiv kritik af en historie under det grønlandske valg.

Kritikken handlede om en falsk historie, TV 2 bragte under valget. Den omhandlede kandidat Múte Egede, som ifølge TV 2, havde forsøgt at forgylde sig selv i to politiske sager.

En historie, som Múte Egede med det samme gik i rette med. TV 2 erkendte senere, at historierne aldrig skulle være bragt, men rettede først historien, dagen efter valget var afgjort.

De seneste to år har Ulla Østergaard arbejdet som selvstændig kommunikationsrådgiver.

»Jeg glæder mig meget til at komme tilbage, og jeg håber, at jeg med min erfaring kan bidrage til Moderaternes forholdsvis nye projekt,« siger hun i pressemeddelelsen.

Ulla Østergaard begynder den 1. juni og afløser Mette Thorn, der har fået nyt job hos Vejdirektoratet.