S og DF har bremset regeringens planer for finansiering af energipolitik. Det får hårde ord med på vejen.

København. Skal man dømme ud fra politikernes påklædning under Folketingets afslutningsdebat onsdag, så er grøn årets absolut hotteste modefarve.

Selv statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var på et tidspunkt i løbet af dagen iført et pang-grønt slips.

Tøjvalget afspejler, af afslutningsdebatten i høj grad har udartet sig til en kamp om, hvem der er grønnest: regeringen eller oppositionen.

Og det får Løkke til at lange kraftigt ud efter Socialdemokratiet i hans andet indlæg i maratondebatten, der har tradition for at vare til langt ud på aftenen.

Det sker med en reference til romanen Don Quixote, nærmere bestemt til titelfigurens sidekick, Sancho Panza, der på et tidspunkt siger, at har man først fået ry for at stå tidligt op, kan man godt blive liggende til middag.

- Bondesnu og magelig. Der er noget, der tyder på, at man i Socialdemokratiet tænker: Vi har da vist fået ry for at være grønne. Så behøver vi ikke gøre noget ved det, siger Løkke.

- Sandheden er, at man har foreslået noget, der minder om en overbudsstrategi. Mere klima, mere havvind, lidt mere af det hele.

Han kritiserer S for, sammen med Dansk Folkeparti at have blokeret for regeringens planer om at finansiere en del af sit energiudspil med penge fra det økonomiske råderum.

- Hvis man vil noget, skal man være parat til at betale for det, siger Løkke.

Socialdemokratiet mener imidlertid ikke, at regeringens energiudspil er grønt nok. Det er derfor, partiet er imod at bruge penge fra det økonomiske råderum på det.

Partiet kritiserer især, at regeringen vil bruge penge på at sænke elafgiften. Det vil gøre strøm billigere og dermed mindske tilskyndelsen til at spare på strømmen.

Men Løkke mener, at en lavere elafgift er en del af den grønne omstilling. Blandt andet fordi det vil få folk til at bruge varmepumper til opvarmning, forventer regeringen.

- At foregive at man er grøn som en nyudsprungen bøgeskov og foregangskvinde i kampen mod global opvarmning, for derefter med iskold beregning at blokere finansieringen af havvindmøller, det er stærke sager, siger Løkke.

/ritzau/