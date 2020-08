Alene og forladt.

Selv Lars Løkke Rasmussens allermest loyale støtter vender ham nu ryggen, efter han i sin erindringsbog, 'Om de fleste og det meste', der udkommer mandag, udfordrer den linje, som partiformand Jakob Ellemann-Jensen har lagt.

I enslydende opslag på Facebook søndag middag tager de tidligere så loyale Løkke-støtter Troels Lund Poulsen og Lars Christian Lilleholt, der begge har været ministre under Løkke, kraftig afstand til den detroniserede Venstre-formand.

For os står Venstre over alt andet Troels Lund Poulsen og Lars Christian Lilleholt

'Som de fleste ved, har vi støttet Lars Løkke Rasmussen gennem hans tid som formand og statsminister for Venstre. En tid, vi kigger tilbage på med stolthed.'

'Derfor er det også en særlig trist dag for os begge og Venstre i dag. For os står Venstre over alt andet. Partiet har givet os mulighed for at gøre en forskel i dansk politik bl. a. gennem vores tid som ministre.'

De skriver videre, at de er ‘kede af at se, at en tidligere formand og statsminister har så svært ved at give slip’.

Et eksemplar af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens erindringer fotograferet hos en boghandler i København. Foto: NILS MEILVANG

Og så sender de Løkke ud i kulden:

'At Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen nu føler sig kaldet til at kritisere Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensens, politiske linje, er meget trist og skadeligt for vores parti,' skriver de og opfordrer i samme åndedrag alle Venstre-medlemmer til at bakke op om den kurs, Jakob Ellemann-Jensen har udstukket for partiet.

Under valgkampen sidste sommer gik Løkke som bekendt ud og gjorde sig – til sine partifællers overraskelse – til talsmand for en SV-regering.

Og i sin erindringsbog taler han igen for at danne en regering hen over midten i dansk politik, og han argumenterer indædt for, at Venstre kun får nøglerne til Statsministeriet tilbage ved at alliere sig med De Radikale.

Jakob Ellemann-Jensen køres rundt i en golfvogn med Lars Løkke Rasmussen ved rattet under sommergruppemødet på Kragerup Gods i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er i direkte modstrid med den politisk linje, som Jakob Ellemann-Jensen netop har fremlagt og fået sit partis opbakning til.

Jakob Ellemann-Jensen har gjort det klart, at han vil samle blå blok med sigte på at danne en borgerlig-liberal regering – uden støtte fra De Radikale, hvis udlændingepolitik ifølge Ellemann er uforenelig med Venstres.

Tidligere søndag tog også Lars Løkke Rasmussens tro væbner, Claus Hjort Frederiksen, afstand fra Løkkes soloridt.

Han har ellers stået Løkke bi i årevis. Også da Venstre-baglandet rejste en storm mod Lars Løkke Rasmussen, der endte med hans endeligt som formand en tumultarisk augustdag i Brejning sidste år.

Her besøger Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen sammen de danske luftfartsstyrker i 2018. Foto: INTS KALNINS

I dag har han svært ved at forstå, hvad der driver Lars Løkke Rasmussen.

Hvorfor Løkke med sin erindringsbog, der bl.a. indeholder en udskrift af det skæbnesvangre hovedbestyrelsesmøde i Brejning, nu risikerer at kaste smuds på sit eget eftermæle som statsminister og partileder.

»Det gør mig ked af det og mismodig. Det piner mig og ærgrer mig, hvis hans ageren skal komme til at overskygge hans bedrifter i dansk politik,« siger Claus Hjort Frederiksen.

»Jeg havde håbet, at han ville blive husket for sin store politiske indsats. Nu risikerer han tværtimod sit politiske eftermæle.«