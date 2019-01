Statsministeren er 'en tøsedreng'.

Så kontant er meldingen fra Socialdemokratiets medlem af Folketingets sundheds- og ældreudvalg, Astrid Krag, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviste at møde op i spørgetiden i Folketinget onsdag og svare på spørgsmål om regeringens udspil til en sundhedsreform.

I spørgsmålene ville Socialdemokratiet forholde statsministeren nogle citater fra hans partifæller i baglandet - eksempelvis Hernings borgmester, Lars Kraruip (V), der i Herning Folkeblad har kaldt sundhedsudspillet for 'en meget voldsom centralisering'.

Mandag meddelte statsministeren i et brev til Folketingets formand, at han ikke stiller op for at besvare spørgsmålene med henvisning til forretningsordenen for Folketinget.

De fire spørgsmål, Løkke ikke svarer på Spørgsmålene er stillet af Astrid Krag, Flemming Møller Mortensen, Lea Wermelin og Julie Skovsby. Spørgsmål 413: Er statsministeren enig med sin partifælle Søren Gade, når han udtaler, at »det, jeg frygter, er, at magten lige så stille glider væk herfra og til nogle bestyrelser, der sidder et andet sted. Det folkevalgte har det smukke i sig, at det skal på valg hver fjerde år. Hvis du ikke synes, det er godt nok, kan du vælge nogle andre til at varetage dine interesser«? Spørgsmål 415: Er statsministeren enig med sin partifælle borgmester Lars Krarup, når denne om regeringens sundhedsreform siger til Herning Folkeblad den 16. januar 2019: »Jeg har godt nok svært ved at se, at det skal være løsningen på problemerne for fremtidens patienter. Det bliver en meget stor centralisering, og jeg håber ikke, at det bliver til noget«? Spørgsmål 416: Er statsministeren enig med sin partifælle Bo Libergreen, der om regeringens bebudede sundhedsform siger i Fyns Amts Avis den 16. januar 2019: »Vi ved godt, at Dansk Folkeparti længe har haft ønsket, og jeg synes, det er skuffende, at Venstre giver efter og laver knæfald, som ønsker centralisme og samle magten i København«? Spørgsmål 417: Er statsministeren enig med sin partifælle borgmester Jesper Frost Rasmussen, når denne om regeringens sundhedsreform siger til TV 2 den 11. januar 2019: »Når man sidder på Christiansborg og skal drive politik her få måneder før et valg, så er det nok også klogt lige at lytte lidt til det bagland, der er bekymret«? Kilde: Folketinget

'Jeg skal anmode om, at de fire spørgsmål stilles til sundhedsministeren som den vedkommende minister', skriver statsministeren i brevet, der er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside.

Det er sådan, det normalt foregår i Folketinget - men udspillet fra regeringen blev i høj grad båret af netop statsministeren, mener man hos Socialdemokratiet.

»Jeg synes, han er en tøsedreng, når han ikke tør stille op og svare på kritiske spørgsmål om reformen, når han tilbragte masser af tid med interviews i bløde sofaer den dag, regeringen præsenterede udspillet,« siger Astrid Krag.

Hun blev kontaktet telefonisk af Statsministeriet, som spurgte, om man måtte sende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i salen for at svare på spørgsmålene i stedet for statsministeren. Det synes Astrid Krag ikke.

»Det er statsministeren, der har fremlagt reformen. Derfor vil jeg diskutere den med ham,« siger hun.

Men der er ikke meget at komme efter formelt, lyder det fra Folketingets formand.

»Jeg er på Folketingets side, men sådan som reglerne er, er det hans ret at henvise til en ressortminister. Det kan jeg ikke ændre på, og jeg kan heller ikke vurdere om det enkelte spørgsmål er af en sådan karakter, at statsministeren bør stille op,« siger Pia Kjærsgaard.

Nu bliver spørgsmålene slet ikke besvaret - med mindre spørgerne sender dem igen til sundhedsministeren. Det er endnu ikke afgjort, om de gør det. B.T. har været i kontakt med Statsministeriet, der ikke har nogle kommentarer til sagen.