»Minister for udenrigsanliggender og det nationale fællesskab i udlandet, Ahmed Attaf, modtog et telefonopkald fra sin danske kollega, Lars Løkke Rasmussen, hvor han udtrykte sin 'beklagelse og undskyldning' for den kriminelle handling at brænde Koranen af foran muslimske landes ambassader, herunder den algeriske ambassade i København.«

Sådan lød det torsdag i en pressemeddelelse fra Algeriets udenrigsministerium.

Men den går Lars Løkke Rasmussen nu overfor TV 2 i rette med. Han mener ikke, at han har sagt undskyld for afbrændingerne.

»Jeg har ikke undskyldt det (...) Altså jeg ved ikke præcis, hvordan jeg har brugt ordene, og hvordan de har oversat det til algerisk og sendt det ud i en pressemeddelelse,« siger han til mediet.

Danmarks udenrigsminister forklarer, at han har fordømt afbrændingerne, hvilket han mener et stærk udtryk, men han ser det ikke som sin opgave at undskylde på vegne af 'nogle tosser, der misbruger den danske ytringsfrihed'.

Undskyldningen er ikke den eneste påstand fra Algeriet, som Løkke punkterer. Det afrikanske land har tidligere skrevet, at Lars Løkke i telefonen har sagt, at regeringen indenfor fire uger vil præsentere lovforslaget, som skal stoppe koranafbrændingerne.

Men det passer altså ikke, ifølge Løkke. Han har ikke nævnt nogen tidsfrist.

Han mener i stedet, at han har sagt, at det er en 'politisk intention' at lovgive på området.