Lars Løkke Rasmussen (V) har sagt nej til et samråd i Erhvervsudvalget om en donation til Løkkefonden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer ikke til at deltage i det samråd i Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg, som Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, ellers ville have indkaldt til.

Samrådet skulle afklare, om det er muligt at købe sig til en plads i Venstre-formandens kalender.

Det er blevet aktuelt igen, efter at det er kommet frem, at Akademikernes A-kasse tilbage i begyndelsen af 2015 donerede 50.000 kroner til Løkkefonden. Samtidig blev der aftalt et møde mellem a-kassens direktør og Løkke.

Men Løkke mener ikke, at det er nødvendigt at stille op. Han henviser i sit svar, der er afsendt torsdag, at han allerede har forholdt sig til temaet.

Det skete 31. januar sidste år, hvor han deltog i et samråd om kvotekonger i Thyborøn, der også har doneret penge til Løkkefonden.

Her - og senere også i Folketingssalen - slog Løkke fast, at han ikke er til salg.

- Hertil kommer, at samrådsspørgsmålene i meget vidt omfang vedrører min deltagelse i møder i en periode, hvor jeg ikke var minister.

- Jeg finder derfor af principielle grunde ikke anledning til at besvare de to spørgsmål, siger han i det skriftlige svar.

/ritzau/