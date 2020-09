Søren Pind hævder at have orienteret Løkke om sin bekymring for ulovligheder i Støjbergs ministerium.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser, at daværende justitsminister Søren Pind (V) skulle have henvendt sig med en bekymring om, at der foregik noget ulovligt i Udlændingeministeriet i 2016.

Det siger han torsdag under sin afhøring i Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge den ulovlige adskillelse af asylpar i 2016.

Pind hævder at skulle have advaret Løkke, men det afviser Løkke.

- Jeg har med sikkerhed ikke fået nogen henvendelse om, at der foregår noget ulovligt. Det kan jeg sige med sikkerhed, for hvis jeg havde fået det, havde jeg ageret på det, siger Løkke.

Daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) pressede på for at adskille så mange asylpar, hvor den ene var mindreårig, som muligt.

Hun pressede derfor også på for at udsende en pressemeddelelse, der var uden undtagelser, som blev udsendt 10. februar 2016. Det har vist sig at være ulovligt.

Løkke uddyber, at han har gennemsøgt sin telefon, og at han har sms'er tilbage fra 2012.

- Jeg kan ikke gøre rede for, hvad andre husker, men kun for hvad jeg selv husker. Jeg har søgt i den dybeste del i min baghjerne, om der kunne være noget, der handlede om retorik eller politik, siger Løkke.

Søren Pind har forklaret kommissionen, at han orienterede Løkke via sms eller opringning, hvor han oplyste, at han var bekymret for, hvad der foregik i Støjbergs ministerium.

- Det er jo ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til sin statsminister, fordi hans ministerium er bekymret over, hvad der foregår i et andet ministerium. Det kan jeg faktisk ikke huske, jeg har gjort tidligere, sagde Pind under sin afhøring.

Allerede dagen efter pressemeddelelsen i 2016 om, at alle asylpar skulle adskilles, tog Statsministeriet kontakt til Justitsministeriet.

Der blev spurgt til, om Støjberg havde afvist advarsler om det ulovlige i at adskille alle.

I den forbindelse skrev departementsråd Tanja Franck fra Statsministeriet nogle uger efter i en mail til sin departementschef, Christian Kettel Thomsen, at Støjberg "har meldt hårdere ud, end juraen kan holde til".

Hun skulle have bedt ministersekretariatet om at orientere Løkke. Det er Kettels udlægning, men det afviser Løkke torsdag.

Løkke afviser i øvrigt at have haft møder med nogen om asylpar, der blev adskilt.

- I al almindelighed om jeg har haft et møde, hvor sagens kerne har været barnebrude? Nej, ikke før i dag, siger Løkke.

I takt med at presset steg på Støjberg, blev Løkke orienteret mere detaljeret om sagen, efter at Ombudsmanden startede en undersøgelse.

Den 11. december 2016 skrev Kettel til Løkke, at hvis det mundede ud i en "væsentlig kritik af konventionerne, så kunne der blive behov for en drøftelse i regeringen".

I maj 2017 advarede Kettel ifølge en intern mail Løkke om, at sagen kunne ende ved statsministeren.

- Der er ikke noget problem set fra min stol i denne fase, siger Løkke torsdag.

/ritzau/