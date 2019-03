Storbritannien står til at forlade EU 29. marts, og brexit er igen på dagsordenen i Bruxelles de næste dage.

Både EU og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) venter spændt på, hvorfor briterne ønsker at udskyde brexit.

Det siger Løkke onsdag i Europaudvalget i Folketinget.

- I talende stund afventer vi et britisk ønske og en begrundelse for, hvorfor man i givet fald vil have en forlængelse, og hvor lang den skal være.

- Det tager vi så stilling til, når vi kender det, siger Løkke.

Han henviser til, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, ifølge britiske medier vil bede om en "kort udskydelse" af brexit.

Løkkes ord falder inden et EU-topmøde i Bruxelles torsdag og fredag. Her skal briternes farvel til EU endnu en gang diskuteres. Og det haster efterhånden. Storbritannien står nemlig til at forlade EU 29. marts.

Seneste nyt fra Storbritannien er ifølge BBC og Sky News altså, at May vil bede om det, der betegnes som en "kort udskydelse" af det britiske farvel til EU.

May vil sende et brev til EU-præsident Donald Tusk med en plan for at udskyde brexit. Det oplyser Mays talsmand. Brevet sendes onsdag, inden May rejser til Bruxelles.

Ifølge Sky News beder May om en udskydelse indtil 30. juni. Tidligere var der ifølge nyhedsbureauet AFP forlydender om, at May ville søge en udskydelse på helt op mod 12 måneder.

Mays talsmand siger, at det britiske parlament er gået i baglås. Og at situationen omkring brexit er kritisk.

May havde håbet at kunne overtale parlamentets medlemmer til at støtte hendes skilsmisseaftale med EU. Men planen om en ny afstemning onsdag blev mandag afvist af parlamentets formand, John Bercow.

Han vil kun tillade en ny afstemning, hvis May bringer en helt ny eller i hvert fald en væsentligt ændret aftale på bordet.

Det var tilbage i juni 2016, at briterne ved en folkeafstemning stemte for at forlade EU. 52 procent af briterne stemte for at forlade EU. 48 procent stemte for at blive.

/ritzau/