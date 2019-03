Storbritannien står til at forlade EU 29. marts, og brexit er igen på dagsordenen i Bruxelles de næste dage.

Både EU og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) venter spændt på, hvorfor briterne ønsker at udskyde brexit.

Men statsministeren er klar til at være lydhør i forsøget på at sikre, at Storbritannien kan forlade EU med en udtrædelsesaftale.

Han er dog ikke sikker på, at alle hans kolleger i EU ser tingene på samme måde, når de torsdag og fredag mødes i Bruxelles. Det sker til et EU-topmøde, hvor brexit vil blive drøftet.

Det sagde Lars Løkke Rasmussen onsdag efter et møde i Europaudvalget i Folketinget.

- Det vil ikke undre, hvis der er nogle af mine kolleger, som vil have et udgangspunkt i et lidt andet hjørne. Som vil møde endnu mere kritiske ind, end jeg gør, sagde han.

- Jeg prøver at holde mig munter og optimistisk, men ikke lalleglad. For det er en kæmpe udfordring, at vi vedvarende har usikkerhed om, hvor brexit skal ende.

- Det kan være, at en udsættelse er uomgængelig, men det er jo ikke løsningen. Så der vil være, tror jeg, en klar forventning hos kollegerne om, at man får klar besked om, hvad det skal bruges til, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Efter statsministerens udmelding kom det frem, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, har sendt et brev til EU-præsident Donald Tusk.

Her beder premierministeren om en udskydelse af brexit til 30. juni.

Storbritannien står til at forlade EU 29. marts, og parlamentet i Storbritannien har allerede to gange stemt aftaler om brexit ned, som Theresa May har forhandlet med EU.

Lige nu står briterne og EU derfor over for et såkaldt hårdt brexit, altså hvor briterne om lidt over en uge forlader EU uden nogen form for udtrædelsesaftale.

Og det er en reel risiko, mener Lars Løkke Rasmussen.

- Den er da til at få øje på. For med mindre der træffes en anden beslutning, så ender det jo der. Og den beslutning skal ultimativt træffes i Storbritannien.

- Der ligger den aftale, og det er ikke af denne verden af forestille sig, at den aftale kan komme til at se anderledes ud, inden vi rammer deadline om ni dage, siger statsministeren.

Theresa May havde håbet at kunne overtale parlamentets medlemmer til at støtte hendes skilsmisseaftale med EU. Men planen om en ny afstemning onsdag blev mandag afvist af parlamentets formand, John Bercow.

Han vil kun tillade en ny afstemning, hvis Theresa May bringer en helt ny eller i hvert fald en væsentligt ændret aftale på bordet.

Det var tilbage i juni 2016, at briterne ved en folkeafstemning stemte for at forlade EU. 52 procent af briterne stemte for at forlade EU. 48 procent stemte for at blive.

/ritzau/