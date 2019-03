Statsministeren havde ikke meget valgflæsk med til årsmøde, men henviste til sine politiske resultater.

De delegerede, der troede, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde tasken fuld af valgløfter, da han fredag gæste Landdistrikternes Fællesråds årsmøde i Billund, blev slemt skuffede.

For på trods af at et folketingsvalg venter om kort tid, var han forsigtig med at love mere, end han kunne holde.

En af deltagerne på mødet ville for eksempel vide, om statsministeren ville gøre noget for at kompensere de landområder, der bliver berørt af, at visse EU-tilskud bortfalder.

- Jeg kan ikke bare stå at love, at vi kan fylde et hul op, som EU efterlader, sagde Løkke.

- Det ville være uansvarligt af mig at love, at jeg fylder den europæiske pose op med den danske. Og var jer, hvis andre gør det.

- Det er fint med gyldne løfter, men prøv at holde det op mod historisk konstaterbar adfærd.

Han opfordrer i stedet til at se på de resultater, som den nuværende regering har opnået til gavn for landdistrikterne i den igangværende valgperiode.

Det gælder blandt andet en liberalisering af planloven, landbrugspakken, bedre mobildækning og lavere færgetakster til småøerne.

Og frem for alt den store udflytning af 8000 arbejdspladser væk fra hovedstadsområdet.

Tro mod sit budskab er statsministeren dog varsom med at garantere, at der følger flere efter, hvis han bevarer regeringsmagten efter et valg.

- Det kan jeg ikke bare stå og love. Vi er i gang med at gennemføre det, vi allerede har besluttet, og det er ikke nogen ukompliceret proces.

- Jeg tror, at hovedreglen fremover vil være, at når vi etablerer nye institutioner og arbejdspladser, så er der ingen grund til at gøre det i København, hvis man kan gøre det ude i landet, siger han.

/ritzau/