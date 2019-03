EU-MØDE.

Hvis man skal i regering med Venstre, skal man ikke lege med ideer om folkeafstemninger om EU i stil med brexit.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen på Venstres EU-møde i Bella Center lørdag.

Selv om Dansk Folkeparti ikke aktuelt ønsker en folkeafstemning om Danmarks forhold til EU, kan man næsten kun opfatte udtalelsen som et vink med en vognstang til DF-formand Kristian Thulesen Dahl, der gerne vil i regering med Venstre, hvis der er blåt flertal efter næste valg.

»Jeg siger stilfærdigt, men meget bestemt: Vi vil ikke gamble med vores forhold til EU. Da David Cameron udskrev folkeafstemningen i Storbritannien, var han sikker på, han kunne vinde den. Hvis nogen vil presse mig ind i sådan et hjørne, så er det for alvorligt til at lege med,« siger Lars Løkke.

Man kan næsten kun se det som et signal til Thulesen Dahl om, at de skal droppe den slags tanker, hvis de vil i regering?

»Man må tænke, hvad man vil. Jeg siger bare, hvad vores parti kan skibe sig ind i - og vi vil ikke bringe os i en situation som Camerons, hvor man fristes til at løse et aktuelt problem og gamble med fremtiden.«

Kan man godt sidde i regering med Venstre, hvis man godt kunne tænke sig en afstemning otte-ti år ude i fremtiden?

»Partier må mene, hvad man vil, men hvis man er i regering, er man forpligtet på en platform og noget handling,« siger Lars Løkke.

DF har flere gange talt varmt for afstemninger om fremtiden i forhold til EU, men det har hele tiden ligget i kortene, at det først skal ske, når briternes fremtid i forhold til EU er afklaret. Og Kristian Thulesen Dahl fastslog for nylig, at han ikke har til hensigt at sende danskerne til afstemning om et dansk EU-exit lige foreløbigt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Morten Løkkegaard til EU-landsmøde i Bella Center i København lørdag den 2. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Morten Løkkegaard til EU-landsmøde i Bella Center i København lørdag den 2. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Men uenigheden mellem DF og Venstre om EU er meget stor, og Lars Løkke er de sidste to år blevet mere og mere EU-positiv.

»Vi har nogle gange taget udgangspunkt i problemerne og glemt at fortælle om alt det gode. Nu vil vi have balance i tingene. EU er en fantastisk ting for en lille åben økonomi som den danske. Vi er Europa-begejstrede i Venstre,« siger Lars Løkke.

DFs spidskandidat til EP-valget, Peter Kofod Poulsen, siger til B.T.:

»Statsministeren har i dén grad købt Morten Løkkesgaards tanker om, at Venstre er Danmark mest pro-europæiske parti i. Det er ellers noget friskt, at statsministeren - der engang sagde, at han ikke vil være statsminister for enhver pris - pludselig er så kategorisk. Men lad os nu se, hvad det reelt betyder. Vi har ikke lagt os fast på, hvornår en eventuel afstemning optimalt set skal holdes - men først om nogle år.«

Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Uffe Ellemann-Jensen og Helge Sander til EU-landsmøde i Bella Center i København lørdag den 2. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Uffe Ellemann-Jensen og Helge Sander til EU-landsmøde i Bella Center i København lørdag den 2. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Venstres spidskandidat til EU-parlamentet, Morten Løkkegaard, er notorisk EU-begejstret, mens stemmeslugeren fra Holstebro Søren Gade er mere kritisk. Søren Gade blev dog kun nummer fire på listen, da man skulle stemme om rækkefølgen af kandidaterne.

Det skyldtes formentlig, at mange af hans nordjyske støtter ikke orkede at tage helt til København for at deltage i Venstres EU-møde.

Men Løkke og Venstre-ledelsen tager det formentlig som et tegn på, at den EU-begejstrede linje er helt rigtig.