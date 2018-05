Statsministeren advarer Grønland mod at lade kinesisk entreprenør stå for grønlandsk lufthavnsbyggeri.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) advarer det grønlandske landsstyre mod at lade en kinesisk entreprenør stå for at bygge lufthavne i Grønland. Det skriver Politiken fredag.

- Investeringer i lufthavnsprojekter i den størrelsesorden, der arbejdes med, rejser naturligvis nogle spørgsmål og kan - afhængigt af finansiering og valg af eksterne samarbejdspartnere - have udenrigspolitiske perspektiver, som regeringen vil drøfte med landsstyret, udtaler Lars Løkke Rasmussen til Politiken.

Lufthavnsprojekterne skal forsyne de vestgrønlandske byer Nuuk og Ilulissat med 2200 meter lange landingsbaner. Sydgrønlandske Qaqortoq skal have en 1500 meter lang bane.

Projekterne har længe tiltrukket sig opmærksomhed i den danske regering.

Det skyldes især, at den statsejede kinesiske entreprenørgigant China Communications Construction Company er udvalgt som én blandt seks store virksomheder, som er blevet prækvalificeret til at byde på byggeriet.

Løkkes melding kommer før en forespørgselsdebat fredag formiddag om rigsfællesskabet.

Den afgørende passage er henvisningen til udenrigspolitiske perspektiver. Den danske regering har nemlig ifølge selvstyreloven indflydelse i spørgsmål af udenrigs- og sikkerhedspolitisk karakter.

Løkke tilføjer, at han ser frem til at drøfte spørgsmålet på et rigsmøde på Færøerne om kort tid. Han åbner også en dør på klem for dansk medfinansiering.

Statsministeren har længe været under krydspres i spørgsmålet om de grønlandske lufthavne.

Samtidig er det grønlandske valg faldet sådan ud, at Kim Kielsen indgik regeringskoalition med de to selvstændighedsorienterede partier Naleraq og Nunatta Qitornai.

I valgkampen tilkendegav Kielsen, at det "selvfølgelig er os selv, der skal bestemme i forbindelse med anlæggelse af de lufthavne" - altså efter hans mening grønlandsk indenrigspolitik.

