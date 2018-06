Innovationsminister Sophie Løhde (V) erkender, at det som politiker er let at blive grebet af enkeltsager.

København. Det er ikke nemt at være offentlig leder i dag, og det er politikerne blandt andet skyld i.

Det er en af pointerne fra den ledelseskommission, der efter et års arbejde tirsdag afleverede sine anbefalinger til minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Kommissionsformand Allan Søgaard Larsen redegjorde i sin præsentation for, hvordan offentlige ledere bliver presset fra alle sider og særligt fra politisk hold.

De folkevalgtes trang til at regulere så langt ned i detaljen, at ledelsesrummet næsten forsvinder, er stærk.

Det erkender ministeren da også. Hun glæder sig over det modspil og den opsang, som kommissionen har givet politikerne, herunder hende selv.

- Vi skal blive bedre til at styre os selv og give vores ledere frirum til at lede. Når der opstår enkeltsager, skal vi betragte dem som det, de er.

- Vi skal lade være med at styre og regulere de mange for noget, der er sket hos de få. Vi skal tage et opgør med den nulfejlskultur, der eksisterer nogen steder, siger Sophie Løhde.

Hun er overbevist om, at ingen politikere blander sig i ledernes arbejde af ond vilje, eller fordi de ikke stoler på dem, der skal administrere loven.

- Men vi har en iboende trang til at levere handling, og det kan i Folketinget typisk ske ved at kræve ministeren på banen eller ændre love.

- Jeg håber, at alle 179 folketingsmedlemmer ser indad, når de læser anbefalingerne.

Ministeren glæder sig desuden over de mange brugbare anbefalinger, som kommissionen er kommet med.

Hun ser gode muligheder for at levere bedre service til de borgere, som den offentlige sektor bør have som førsteprioritet.

- Der kan ligge to plejehjem klos op ad hinanden med de samme økonomiske rammer og personale- og beboersammensætning, som leverer vidt forskellige resultater.

- Forklaringen er formentlig forskellen på god og dårlig ledelse. Og det viser også, hvor stor en kvalitetsforbedring vi kan få i vores velfærd, hvis vi får løst de udfordringer, som kommissionen peger på, siger hun.

Regeringen vil præsentere en ledelses- og kompetencereform til efteråret, hvor kommissionens anbefalinger vil blive inddraget.

