Det bliver spændende at følge det nye parti Fremad, men der rigeligt med partier i blå blok, siger Venstre.

De tidligere LA-medlemmer Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund er i deres gode ret til at starte et nyt parti, mener Sophie Løhde, som er Venstres politiske ordfører.

Men det er ikke ligefrem, fordi der mangler partier i blå blok, pointerer hun.

- Det er ikke sådan, at det sidste jeg tænkte, da jeg gik i seng i går aftes, var: Bare der kommer et nyt parti i morgen.

- Man kan ikke påstå, at vi har en akut mangel på partier ovre i den borgerlige-liberale familie, siger hun.

Med partiet Fremad er der nu seks borgerlige partier i Folketinget, mens Kristendemokraterne, Stram Kurs og partiet Riskær Pedersen også kan forsøge at komme over spærregrænsen ved næste valg.

Hvis hele ni borgerlige partier forsøger at komme i Folketinget ved næste valg, er der ifølge politiske kommentatorer og eksperter stor risiko for stemmespild i blå blok.

Sophie Løhde svarer undvigende på, om hun frygter, at det nystiftede parti vil føre til større stemmespild, men gentager i stedet, at hun ikke mener, at der mangler borgerlige-liberale partier.

- Hvis du spørger mig, har de borgerlige-liberale brug for stemmer, der arbejder, og ikke stemmer, der spildes. Og jeg synes ikke, at vi har nogen akut mangel på partier i den borgerlige-liberale familie, siger hun.

