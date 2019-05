SF ser ud til at få to klokkeklare mandater til Europa-Parlamentet.

Men der er tvivl om, hvorvidt nummer to på partiets liste over opstillede kandidater, Karsten Hønge, vil tage imod danskernes valg af ham som parlamentariker.

Den kendte SF’er er også opstillet til Folketinget, og da han ikke kan sidde folkevalgt begge steder, må han og partiet vælge.

»Det er da et luksusdilemma, det indrømmer jeg gerne,« siger Karsten Hønge.

Er det ikke at snyde vælgerne, hvis du ikke tager imod mandatet?

»Alle lister består af flere kandidater, end der forventes at blive valgt ind. Demokrati og valg er meget andet end dem, der bliver valgt. Det er også at udbrede partiets politik. Det her handler ikke om mig, men om partiet.«

Der er vel nogle, der har stemt på dig for at få dig til Bruxelles - hvad vil du sige til dem?

»Du har en pointe, det er rigtigt. Det er svært at gøre alle tilfredse. Men jeg vil sige, at jeg har været åben fra starten om det her. Jeg har været hjælperytter for at få Margrethe (Auken) op på podiet. Men selvom jeg har været åben om det, anerkender jeg, at der er god grund til at stille kritiske spørgsmål til det.«

Hvis det står til dig, hvad vælger du så?

»Det vil jeg helst snakke med ledelsen om. Jeg retter mig efter, hvad de siger.«

Du er klar til at tage til Bruxelles, hvis det er beslutningen?

»Ja. Jeg har været med i så mange år, at jeg kan underlægge mig fællesskabet. Det handler om, hvor jeg kan gøre mest nytte.«