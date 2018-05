10. klasse skal flyttes fra folkeskolen til en erhvervs- eller ungdomsskole, lyder det i et forslag fra LO.

København. Hvis man tager 10. klasse, skal man klædes langt bedre på til at kunne vælge ungdomsuddannelse bagefter.

Sådan lyder det fra hovedorganisationen LO, som foreslår, at de kommunale 10.-klasser flyttes væk fra folkeskolen og i stedet placeres på en erhvervs- eller ungdomsskole.

Det skriver Politiken.

- Vi vil gerne vise unge, at man ikke ender i en blindgyde ved at tage en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet, siger LOs næstformand Ejner K. Holst til avisen.

Det skal stadig være op til den enkelte kommune at tilrettelægge 10.-klasse-tilbuddet det skal bare ikke være i folkeskoleregi, lyder det.

Ifølge LO skal mere erhvervspraktik og længere tids obligatorisk brobygning være med til at sikre, at et år i 10. klasse fremstår mindre tilfældigt og lokalt afhængigt, end det gør i dag.

At ændre navnet er også et vigtigt signal at sende, mener organisationen.

- Ved at kalde 10. klasse for et ungdomsår signalerer vi, at det bliver starten på en ungdomsuddannelse og ikke slutningen på folkeskolen, siger næstformanden.

Forslaget bliver taget godt imod hos Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen.

- 10. klasse skal gerne være tilknyttet erhvervsskolerne. Der er dog kommuner, hvor der ikke er en erhvervsskole, hvilket vi er nødt til at se nærmere på, siger hun til Politiken.

Ordføreren meddeler, at hun har indkaldt LO til et møde for at drøfte forslaget.

Forslaget bliver også hilst velkommen i SF. Og i Socialdemokratiet siger undervisningsordfører Annette Lind, at man gerne vil ændre udskolingen, så der kommer et mere praksisfagligt uddannelsestilbud i 10. klasse.

Hos Dansk Folkeparti finder folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen det for voldsomt at rykke 10. klasse væk fra folkeskolen.

- 10. klasse kan jo ikke redde hele manglen på faglærte i fremtiden. Men derfor kan man godt åbne for en større fleksibilitet der, hvor det giver mening, siger han til Politiken.

/ritzau/