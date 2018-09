Dagpenge til ledige skal hæves, kræver LO i annoncekampagne, som kører fra Folketingets åbning og i oktober.

København. LO kræver dagpengene sat op til ledige, som de ikke mener kompenseres nok for deres lønnedgang, når de mister deres arbejde.

Dagpengene er udhulet gennem mange år, mener LO. Derfor kører de en kampagne fra mandag, dagen før Folketinget åbner, og i oktober.

Det oplyser Netavisen Pio, som er tæt på Socialdemokratiet.

LO kører kampagnen Styrk dagpengene fra mandag 1. oktober og til slutningen af måneden.

Først kører kampagnen i et par uger nationalt, siden lokalt.

Der er annoncer i pressen, på de sociale medier, reklameskilte på togstationer og i busser samt på annoncer i aviser og digitalt.

LO vurderer, at det koster statskassen en halv milliard kroner, hvis dagpengene hæves, som LO foreslår.

I dag ligger den højeste dagpengesats på 18.633 kroner om måneden for fuldtidsforsikrede ledige.

- Hvis vi ikke har et attraktivt dagpengesystem, så risikerer vi i sidste ende at undergrave vores danske flexicurity-model, siger LO's formand, Lizette Risgaard, i en video, om den danske model på arbejdsmarkedet.

Fra midten af 90erne faldt dagpengenes værdi (kompensationsgraden) fra 63 til 54 procent i 2018 for en gennemsnitlig LO-arbejder.

Dagpengene er faldet, så det svarer til en mistet indtægt på 2500 kroner om måneden eller 30.000 kroner om året.

Hvis det fortsætter i samme takt indtil 2025, vil dagpengenes kompensationsgrad være faldet til 50 procent for et gennemsnitlig LO-medlem. Og 54 procent i gennemsnit for alle, viser LO's beregninger.

Lavere dagpenge rammer ledige på pengepungen. Flere må sætte banklån på pause, beskære børnenes fritidsaktiviteter eller spare på receptmedicin.

Det viser 3F's medlemsundersøgelse hos 1367 ledige på dagpenge i august 2018.

Seks procent af de ledige 3Fere oplyste, at de har skåret ned på receptmedicin. 13 procent svarede at de har beskåret børns fritidsaktiviteter. 12 procent havde standset betalinger eller omlagt lån.

