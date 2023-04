Lizette Risgaard trækker sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det skriver hun selv i et længere opslag på Facebook:

'For mig har det også altid været afgørende, at fagbevægelsen og vores kamp står forrest. Men nu kan jeg konstatere, at de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp.'

'Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været én af de sværeste beslutninger i mit liv,' skriver Risgaard blandt andet.

Fredag kunne Ekstra Bladet og Berlingske afsløre, hvordan en lang række mænd anklager Lizette Risgaard for upassende berøringer og grænseoverskridende adfærd.

Siden har flere oplysninger piblet frem om fagbevægelsens formand – og ikke mindst håndteringen af sager internt eller manglen på samme.

Søndag kom det nemlig frem, at ledelsen i fagbevægelsen også skal undersøges, fordi de i forvejen kendte til en episode, hvor den nu færdige formand havde udvist 'grænseløs adfærd.'

»Det er helt afgørende, at det ikke kun får konsekvenser for Lizette Risgaard, men for alle dem i vores fagbevægelse, som ikke har været deres ansvar bevidst – som ikke har handlet i de her meget alvorlige sager,« udtalte forpersonen for de lærerstuderende, Anneline Larsen, til DR i den forbindelse.

Og konsekvenser har det altså fået.

Konsekvenser som Risgaard, ud fra sit Facebook-opslag, ikke er helt tilfreds med.

'Jeg har beklaget og givet en uforbeholden undskyldning til alle, der har følt, at deres personlige grænser er blevet overskredet. Det står jeg ved,' skriver hun og fortsætter:

'Men jeg mener også, at man altid bør behandle sager som disse grundigt og sagligt – uanset hvem sagen omhandler, eller hvad sagen drejer sig om. Ikke afsige en hurtig dom baseret på avisskriverier, rygter eller folkestemningen på sociale medier.'

I sit Facebook-opslag slutter hun af med at takke dem, hun har arbejdet sammen med gennem årene med ordene:

'I vil ALTID være i mit hjerte!'

Lizette Risgaard har været formand for fagbevægelsen siden 2019.