Efter en række mænd har fortalt om grænseoverskridende adfærd fra Lizette Risgaards hånd, er næste spørgsmål nu, hvor mange penge hun får med i farvelposen.

En gennemgang af fagbevægelsens regler viser, at hun kan få op til seks måneders løn med pension og ferietillæg, hvilket ender på omkring 632.000 kroner.

Det fremgår af Fagbevægelsens Hovedorganisations egne rammer for løn og fratrædelse.

Lizette Risgaard har tidligere kritiseret et gyldent håndtryk på 12 måneders løn til pensionsselskabet ATPs tidligere direktør Christian Hyldahl, fordi han selv sagde op efter at være sat i forbindelse med uetisk finansiel adfærd.

»Jeg vil arbejde for, at det her aldrig kommer til at ske igen,« sagde Lizette Risgaard, der var medlem af ATP's forretningsudvalg.

Nu kan Lizette Risgaard selv få op til seks måneders løn, efter at hun har valgt at gå af som formand for Fagforeningens Hovedorganisation (FH) på grund af anklager om upassende og grænseoverskridende adfærd.

Og hvis hun laver en aftale om at få en erhvervsrettet uddannelse efter tjansen som fagboss, kan hun få op til 12 måneders løn.

Lizette Risgaards løn Lizette Risgaard får 86.450 kroner pr. måned. Derudover får hun et ferietillæg på fire procent. Det er tilsammen en årsløn på 1.092.896 kroner. I dag får Lizette Risgaard ud over sin løn et funktionstillæg på 350.000 kroner om året. Løn i alt: 1.442.896 kroner om året. Lizette Risgaard får derudover 18 procent i pension. Som udgangspunkt vil hun ikke få funktionstillægget med i en fratrædelse, forklarer Benny Andersen, der har været med til at udforme reglerne. Kilde: FH

I reglerne står der, at hvis en formand fratræder »af andre årsager,« end at personen ikke bliver genvalgt, »kan der indgås en aftale herom med FH’s formand.«

Lizette Risgaard kan af gode grunde ikke lave en aftale med sig selv. I stedet skal hun nu forhandle om sin egen fratrædelse med sin tidligere næstformand og nu fungerende formand, Morten Skov Christiansen.

Det bekræfter medlem af FHs forretningsudvalg Benny Andersen, der har været med til at udforme reglerne.

Er der nogle problemer ved det? I det her tilfælde er det to personer, der har arbejdet meget tæt sammen?

»Jeg ved, at det er professionelle folk, der laver aftalen. Og som sagt er der nogle rammer for, hvordan aftalen kan være. Og det har alle de delegerede ved kongressen jo sagt ja til, at det er på den måde, det kan foregå på,« siger Benny Andersen, der ud over at være medlem af FHs forretningsudvalg også er formand for landets socialpædagoger.

Hvis Lizette Risgaard får den maksimale fratrædelse, er det så fair i lyset af hendes eget ansvar for sin egen grænseoverskridende adfærd?

»Jeg har ikke nogen holdning til det. Jeg har været med til at vedtage regler for, hvordan sådan noget skal foregå, og så har jeg tillid til, at det foregår på en ordentlig måde med udgangspunkt i det.«

Kan man inden for rammerne argumentere for, at det skal være markant mindre end de seks måneder, hvis en person selv bærer ansvar for fratrædelsen?

»Indholdet af forhandlingerne, og hvor det ender, det er formanden, der forhandler det.«

Kan man godt i en forhandling ende med, at en person slet ikke skal have noget?

»Der står op til seks måneders løn. Når der står 'op til' kan det af gode grunde også være mindre.«

Også arbejdsmarkedsforsker Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, har set på reglerne.

Han vurderer, at det oplagte ud fra reglerne vil være at give Lizette Risgaard seks måneders løn i fratrædelse.

»Det mest logiske ud fra de her rammer vil være, hvis hun får seks måneder med løn, som rammen lægger op til. Inklusive pension og ferietillæg. Altså omkring 632.000,« siger Bent Greve.

Han understreger, at det er op til en konkret forhandling.

»De er ikke forpligtede til det. Men jeg vil tro, at det er det, man normalt ville gøre ud fra de her regler. Hun har trods alt været formand i en længere periode.«

»Fordi der i øjeblikket ikke er en advokatvurdering og dermed ikke en afklaring på, hvor stor skylden er, vil det normalt ikke trække ned. Man kan også omvendt argumentere for, at hun har gjort processen nemmere for FH ved at trække sig.«

B.T. har forsøgt at få svar fra såvel Lizette Risgaard som fungerende formand Morten Skov Christiansen på, om de mener, fratrædelsen bør være mindre end den maksimale ramme.

De er ikke vendt tilbage, ligesom FH ikke er vendt tilbage på spørgsmål om, hvorvidt der er indgået en aftale, samt hvad den ender på.