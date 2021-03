Hvad skal der ske med børnene, der sidder på ubestemt tid i flygtningelejre i Syrien? Følg med i folketingsdebatten her.

Klokken 13 skal statsminister Mette Frederiksen forklare Folketinget hvad regeringens planer er for de danske børn og deres forældre, som sidder i Al Hol lejren i Syrien og andre lignende steder.

I Al Hol lejren, som beskrives som et umenneskeligt sted, sidder op mod 40 børn af danske statsborgere, hvis forældre valgte at rejse til Islamisk Stat og kæmpe på kalifatets side.

Politiets Efterretningstjeneste har vurderet, at børnene – især de yngste – ikke udgør en trussel mod den danske sikkerhed. Såfremt de vokser op i flygtningelejrene, så kan de blive radikaliserede, vurderer PET.

Omvendt kan deres forældre udgøre en trussel her og nu, såfremt at de hentes hjem. Regeringen har tidligere forklaret, at man ikke umiddelbart kan nøjes med at hente børnene uden at tage deres forældre med tilbage også.