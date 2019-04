Den kontroversielle islamkritiker Rasmus Paludan holder endnu en af sine demonstrationer - denne gang i Hellerup nord for København.

Rasmus Paludan ankom lidt over klokken 17 og står trods forbuddene mod at demonstrere i flere politikredse fast på sin ret til at sige, hvad han mener.

»Ytringsfriheden står sin prøve, når man siger noget, der provokerer andre,« siger Rasmus Paludan, der omtaler de personer, der laver optøjer i forbindelse med hans demonstrationer for 'samfundstabere'.

Han glæder sig derfor over, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu er blevet kaldt i samråd af Dansk Folkeparti for at redegøre for, hvad regeringen vil gøre ved situationen.

Foto: Kasper Riising Vis mere Foto: Kasper Riising

»Jeg bliver nødt til at fortsætte kampen for at redde Danmark,« siger han inden han indleder en disksusion med en af de fremmødte, der er fra Somalia.

»Hvad laver du i Danmark? Hvor mange domme har du,« spørger Rasmus Paludan.

Den somaliske mand beskylder ham for at spille smart.

»Jeg spiller ikke smart,« siger Paludan, der omdeler klistermærker med profeten Muhammed.

Standup-komikeren, Alternativet-politikeren og ateisten Anders Stjernholm er også mødt op. Han er aktuel med det, han selv kalder en luderbog - med reference til Paludan, der konsekvent omtaler Koranen som 'Den Store Luderbog'.

Stjernholm mener ikke, at Paludan har en respektfuld dialog. Det mundhugges de lidt op.

Demonstrationen afholdes på dagen, hvor Københavns Vestegns Politi har givet Rasmus Paludan forbud mod at demonstrere i hele politikredsen.

»I løbet af i går vurderede vi truslen mod Rasmus Paludan som alvorlig,« forklarede Mogens Lauridsen, politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi tidligere onsdag til B.T.

»Det betyder jo, at der er risiko for, at der er nogen, der gør noget rigtig grimt ved ham. Og det kan altså også ramme andre uskyldige mennesker, som er i nærheden af sådan en demonstration,« sagde Mogens Lauridsen.

Opdateres...