Et kommende folketingsvalg, en statsminister med dårlige meningsmålinger, et parti på sammenbruddets rand og et støtteparti, der truer med at vælte regeringen.

Lørdag holder Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti årsmøder, og B.T. er med, når partierne tager forskud på et dramatisk politisk efterår.