Transportminister Benny Engelbrecht skal i dag kl. 14 i hastesamråd.

På samrådet skal Engelbrecht endnu engang forsøge at forklare, hvorfor han ikke udleverede beregninger af CO₂-udledningen ved anlægningen af en række forskellige transportprojekter, da der i sommer blev indgået en historisk stor infrastrukturaftale for i alt 160 milliarder kroner.

Engelbrect skal især forsøge at få gydet olie på vandene over for støttepartiet Enhedslisten, der har langet usædvanligt kraftigt ud efter den socialdemokratiske transportminister.

Hvis det ikke lykkes for Benny Engelbrecht, kan det ende med, at han bliver væltet som minister.

B.T. følger samrådet og ikke mindst de politiske reaktioner på ministerens redegørelse.