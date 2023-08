Søndag klokken 15 holdes der pressemøde på Skrydstrup Flyvestation ved Vojens. Både Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen deltager.

Massive rygter går på, at Volodymyr Zelenskyj også deltager, og at han deltager i forbindelse med at Danmark overdrager F-16 kampfly til Ukraine.

Ikke længe efter, kl. 16.30, deltager kronprinsesse Mary i en dansk-ukrainsk gudstjeneste i nabobyen Haderslev.