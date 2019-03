Den har ladet vente noget på sig, men nu er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud.

Som allerede varslet i regeringens udspil til sundhedsreformen nedlægges de fem regioner. I stedet oprettes 21 såkaldte sundhedsfællesskaber, der får ansvaret for sygehusene.

Aftalen præsenteres nu på et pressemøde i Statsministeriet, som du kan følge direkte i artiklen herover.

»Vi har et særligt ansvar for at se på ikke bare dagens udfordringer, men også se ind i fremtiden,« siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på pressemødet.

OVERBLIK: Her er hovedelementerne i sundhedsaftalen Her er hovedelementerne i aftalen: * Patientrettigheder skal styrkes: Der skal være bedre støtte og vejledning, og patientrettigheder skal respekteres og overholdes i hele landet. Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel. Der skal være flere muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom. * Psykiatrien skal styrkes: Kapaciteten og kvaliteten i behandlingen af de mest syge psykiatriske patienter skal styrkes. Behandlingskapaciteten i psykiatrisk speciallægepraksis for børn og unge skal udbygges, og der skal gøres en særlig indsats for sårbare unge. * Flere hænder: Der skal være en større kapacitet i den almene sundhedspraksis, og opgaverne skal tilrettelægges mere fleksibelt. * Bedre forhold for patienter i det nationale sundhedsvæsen: Der skal være øget tryghed på akutområdet. Der skal laves et forpligtende nationalt samarbejde om en højt specialiseret sygehusbehandling, og der skal være øget samarbejde og flere tværgående løsninger på it- og dataområdet. * Nærhed og sammenhæng: 21 sundhedsfællesskaber skal sikre sammenhæng og nærhed. Der skal være bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen og nye moderne sundhedshuse. * Fremtidig organisering af sundhedsvæsenet: Regeringen og Folketinget fastsætter retning med en udviklingsplan. Sundhedsvæsen Danmark sikrer fremdrift og sammenhængende løsninger i hele landet, og sundhedsforvaltninger erstatter regionerne. Kilde: Aftale af 26. marts: Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig. Ritzau

Under forhandlingerne er regeringen kommet Dansk Folkeparti i møde med ekstra tre millarder kroner til den såkaldte nærhedsfond, der skal bruges til nye sundhedshuse og en styrkelse af akutberedskaberne - blandt andet i udkantsområder. I at vil fonden være på 8,5 millarder kroner, fremgår det af aftalen.

Samlet kommer aftalen til at koste 9 milliarder kroner.

Målet med reformen er at sikre, at alle uanset bopæl får en god behandling. Det skal blandt andet ske ved at lave 20 nye akutberedskaber.

»Der er steder, hvor der er for store forskelle i et lille land som Danmark,« siger statsministeren.

Foruden nærhedsfondne skal der uddannes og ansættes flere sygeplejersker og ansættes flere social- og sundhedsassistenter.

Det snarlige folketingsvalg betyder, at aftalen ikke kan nå at blive omsat til lov før efter valget.

Idet ingen af oppositionspartierne bakker op om aftalen, kan den kun gennemføres, hvis regeringen og Dansk Folkeparti fortsat har flertal efter valget, hvilket meningsmålingerne ikke tyder på. Dermed vil aftalen efter alt at dømmne ikke blive ført ud i livet, hvis oppositionen vinder valget.

»Det er rigtigt, at det ikke er den bredeste aftale,« erkender statsministeren på pressemødet - og minder om, at kommunalreformen fra 2007, der erstattede amterne med regionerne også blev vedtaget af et smart flertal. I dag ønsker oppositionen at bevare regionerne.

Opdateres...