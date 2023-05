Fungerende økonomiminister Stephanie Lose præsenterer onsdag kl. 10.30 den såkaldte Økonomisk Redegørelse.

Det er allerede sluppet ud, at forventningen til den økonomiske vækst opjusteres til 0,6 procent for 2023.



Det er et væsentligt hop i forhold til marts i år, hvor prognosen for 2023 var på 0,2 procent.

B.T. er til stede ved pressemødet